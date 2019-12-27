【荷里活回顧】《復仇4》風靡全球最癲

2019年國際娛樂圈可謂悲喜交集，有美韓性醜聞、女神離婚、全球票房破紀錄等，有駭人聽聞，也有驚喜及震撼。

《權力遊戲》結局期望愈大失望愈大

HBO電視劇《權力遊戲》自2011年首播以嚟，全球大受歡迎，今年5月終於嚟到第8季結局篇，粉絲全部坐定定等首播，因為時差關係，英國更加有310萬個打工仔為咗煲劇，要挨夜等睇，之後就「射波」扮病請假唔返工，認真誇張！

不過期望愈大失望愈大，因為劇集進度已經超越原著小說，兩個主創情節亂七八糟，人物設定崩壞，「龍母」無啦啦變黐線奸角，劇集又好似趕收檔咁特別多穿崩，被影到有咖啡杯又有水樽，結果超過百萬人聯署，要求重拍，神劇衰收尾，真係好可惜。

《復仇者聯盟》成為史上票房No.1

漫威超級英雄片由《鐵甲奇俠》開始，慢慢帶出美國隊長、雷神、變形俠醫、黑寡婦等等角色，再喺《復仇者聯盟》一次過大集合，票房口碑雙收，成為全球文化現象。累積十年，嚟到呢個階段嘅結局篇《復仇者聯盟4：終局之戰》，終於喺今年4月上映，未上映已經有搶飛熱潮，中港台fans都凌晨排隊或上網買飛，流量太多搞到網站都癱瘓！套戲令好多影迷感動，唔少人一睇再睇，終於喺今年7月打破《阿凡達》保持差唔多10年嘅紀錄，成為史上最高票房電影，全球累積收超過218億港元，單係香港都收成2.22億港元，當然係破咗香港紀錄。

同超級英雄唔同命，由霍士電影公司所拍嘅《變種特攻：黑鳳凰》係被迪士尼漫威收購之前最後一套《變種特攻》系列作品，一來套戲係喺《復仇者4》之後上映，二來影評鬧到爆炸，票房係《變種特攻》系列入面最差，全球只係收19億港元，計番製作成本同宣傳費，差唔多蝕到成8億港元，成為今年蝕錢之最。

吸金女王Kylie一年身家暴漲7億美元

美國著名真人騷女星Kylie Jenner絕對係近年吸金最勁嘅藝人！舊年21歲嘅佢先至憑年賺逾1650萬美元（約13億港元）打入《福布斯》（Forbes）「年度百大最高收入娛樂家」排行榜第3位，當時佢更被爆身家高達9億美元（約70.6億港元）。而今年3月佢被爆搵多1億美元（約7.8億港元），令身家上漲至10億美元（約78億港元），被《福布斯》列為全球最年輕「白手興家」嘅十億富豪，勁過Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），認真巴閉！Kylie主要嘅水喉嚟自佢大受歡迎嘅個人化妝品牌Kylie Cosmetics，之後佢被爆出售品牌共51%股權，結果又再賺多6億美元（約46.8億港元），令身家直升至16億美元（約124.8億港元），認真誇張！不過事業得意，但愛情失意，今年10月Kylie被爆與歌手男友Travis Scott分手。

Fashion界老佛爺駕崩

法國時尚品牌Chanel藝術總監、殿堂級設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld 2月19日於巴黎逝世，享年85歲。震驚時尚界！當時有消息就傳佢同胰腺癌秘密搏鬥多年，最終不敵癌魔。「老佛爺」走咗4個月後，品牌為佢喺巴黎大王宮搞咗個名為「Karl For Ever」（永恆嘅Karl）大型紀念活動，仲要由三大國際品牌Chanel、Fendi及Karl Lagerfeld聯手合辦。當時有超過2,500位老佛爺生前好友、品牌代表、明星名人同時裝界人士等出席，除咗有老佛爺影星好友泰迪史雲頓（Tilda Swinton）、海倫美雲（Helen Mirren）、被佢發掘嘅模特兒Cara Delevingne等輪流上台致詞，更特別安排內地鋼琴家朗朗等上台演出。場面盛大！