迪士尼昨日宣布《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)北美聖誕日票房高達3,200萬美元(約2.5億港元),成為自2015年的《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)後聖誕日最高票房電影!而昨日《天行者崛起》全球累積票房已衝破5億美元(約39億港元)。

至於在聖誕日上映的《小婦人》(Little Women)開畫單日收642萬美元(約5,007萬港元)排聖誕日票房第3位,至於另一新開畫由「蜘蛛仔」Tom Holland與韋史密夫(Will Smith)配音的動畫《變雀特工》(Spies in Disguise)則收476萬美元(約3,712萬港元)排第5位。