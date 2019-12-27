【全球百大美女榜】NaNa重上三甲　子瑜勁跌

美國電影網站TC Candler每年年尾均會公布「全球百大美女排行榜」及「全球百大帥哥排行榜」，今年「百大美女榜」冠軍由土耳其女星Hande Ercel榮登榜首，力壓排在第2位的以色列超模Yael Shelbia。

而韓國女團After School出身的NaNa今年再為韓國爭光，曾於2014年及2015年連續兩年獲得第一名的她，去年下跌至第6位，今年重登三甲，排名第3位，再次勇奪「亞洲第一美女」的美譽。

至於去年勇奪第2位的韓團TWICE台灣成員周子瑜，今年下跌至第15位。此外，今年入圍的韓國女星還包括第12位的韓團Red Velvet成員Irene，女團BLACK PINK成員Lisa與Jennie分別排第16及37位、失婚女星宋慧喬排第33位、Sandara排第46位、TWICE成員Sana排第50位、秀智則排在第54位。

此外，美國模特兒Taylor Hill、泰國演員泰國女星Urassaya Sperbund、英國著名女星「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）及古巴演員Ana De Armas依次排在第4至第7位。內地女星迪麗熱巴與林允分別排名第8及20位。而「蜘蛛女」Zendaya與法國女模Thylane Blondeau亦分別進佔第9及10位。