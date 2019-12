台星高以翔上月27日在內地拍攝節目《追我吧》期間不幸猝死,終年35歲,消息震驚中港台娛樂圈。今日是其逝世一個月,高以翔女友Bella與摯愛天人永隔,今日凌晨在社交網發文,甫出雪景照,附上文字:「一起看雪吧。」似是對天堂上的摯愛說話,恰好今日係高以翔過世一個月,加上二人生前喜歡滑雪,如今看到美麗雪景,二人卻已陰陽相隔,而Bella亦更新社交網文字簡介:「whatever we are...You and I will always collide.(無論如何,我們終會相遇)」讓人不禁動容。

而高以翔生前好友毛加恩的太太羅雯分享照片,見二人加上潘瑋柏、王力宏、陳建州、范瑋琪夫婦等,現身陪伴高以翔家人及Bella,合照中見Bella抱着高以翔愛犬「帝歐」,同時沙發上亦有一件同色系聖誕冷衫,似係為離世的高以翔準備,加上眾人合照時一同指向身後「G」字聖誕花圈,即使逝去的人亦一同擁有團圓時刻,溫馨又催淚。