【全球百大帥哥榜】Zayn稱冠　V@BTS排第3位

美國電影網站TC Candler每年年尾均會公布「全球百大美女排行榜」及「全球百大帥哥排行榜」，今年「全球百大帥哥排行榜」由英國男子組合One Direction（1D）前成員Zayn Malik稱冠，力壓排在第2位的「雷神」澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）。而曾於前年稱冠榜首的韓團防彈少年團（BTS）成員V，由去年第5位回升至第3位。

至於憑超級英雄「美國隊長」上位的基斯伊雲斯（Chris Evans）則排第4位。此外，去年高踞第2位的BTS成員Jungkook，今年跌至第17位，隊友Jin排21位，而「臉蛋天才」車銀優則位列第11位，韓團EXO成員世勛亦成功進佔第22位。

此外，憑《格雷五十道色戒》系列走紅的男星占美杜倫（Jamie Dornan）、土耳其男星Cagatay Ulusoy與澳洲菲律賓混血歌手兼演員James Reid依次排在第5至7位。而英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）、意大利網上紅人Mariano Di Vaio與巴西男模Marlon Teixeira則分別排在第8至10位。