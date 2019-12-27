寫歌靠飲酒　布志綸自爆醉後趣事

歌手布志綸（Alan）今日到電台宣傳新歌《如果我們的語言是威士忌》，新歌旋律部分由他創作，走Chill路線，適合邊聽歌邊把酒言歡：「尤其呢段時間需要放鬆吓，都搞咗幾場非公開嘅聚會，有邀請朋友、Fans分享愛好嘅杯中物。」

Alan指隨成長慢慢開始懂得欣賞威士忌：「做Band仔嗰陣淨係識『劈』，一冧咗就有靈感寫歌，喺Mr.入面我應該係飲得最多嗰個，依家就成熟啲。」又笑言多飲兩杯可以盡訴心中情：「有次同爸爸真誠溝通，佢都有飲咗少少，將來都可以同仔仔摸住酒杯底傾偈，輕鬆咁了解下唔同人嘅階段同世界。（幾時會教仔仔飲酒？）點都要去到合法年齡先，聞都唔會畀，佢哋會覺得係古怪味。」

自認酒品好但酒量麻麻的他，自爆酒後趣事：「有朋友趁我生日灌醉，要我喺銅鑼灣街頭『示眾』，其實我係睇得到、聽得到發生咩事，但完全冇能力反抗。（你醉咗會點？）唔會鬧事，只會勁講嘢，同埋唔知點解會講英文，又會係咁要返屋企，有時仲走咗都唔知，點返都唔知。」

講到公司唯一的宣傳人員早前離職，問到現時宣傳新歌要親力親為？Alan坦言沒有多想，只做好自己歌手造歌的本份，又好感謝公司對他的照顧：「有時都諗自己可以做啲乜，宣傳嘅嘢我唔太了解，都係交畀公司處理。」