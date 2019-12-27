窩心！容祖兒約曾樂彤洪卓立打卡睇戲

樂壇天后容祖兒日前與曾樂彤、洪卓立、李靖筠（Gladys）、林麗詩（Dreamy）、周家怡等，到英皇戲院尖沙咀iSQUARE打卡睇戲歡度聖誕佳節，新戲院無論設備、設計以及供應的食物都盡見心思，令祖兒大讚不已，更指以後可以包場與好友歎住美食兼睇戲，多個聚腳好去處，她還回憶對上一次「包場」已是約十年前的事，被問到過往歡度佳節有沒有收過最喜歡的禮物，她謂所有有心思的禮物都令她感窩心，但最開心都是趁這個時間同朋友共度佳節！

本身茹素的周家怡，在新戲院都搵到啱心水食物，令她相當開心，今年聖誕，家怡簡單地和三五知己相聚，以環保前題下交換自己用不上的用品，竟然都有不少驚喜。回想最驚喜一年，她直言是一次疑似患上絕症的「大烏龍」：「醫生曾經於聖誕前懷疑我患上絕症，當下做了所有檢查及檢驗，直至看報告當天正正就是聖誕節正日，而醫生好好的為我送上一份最大的聖誕禮物，證實我並非患上絕症，我才得以度過一年開心的聖誕節。」從那天起，家怡覺得每年最好的禮物就是所有身邊朋友都可健康歡度佳節。

而曾樂彤、Gladys及Dreamy不怕肥，於戲院點了「邪惡午餐肉」食，並大讚好味道！至於今年如何度聖誕？曾樂彤稱自己不是節日動物，少有過節概念，反而喜歡不定時為朋友送上驚喜！而Gladys則笑言：「每年都會有交換『垃圾』，將自己不需要的物品交換，大家的厭棄表情帶給聚會很多歡樂。」今年聖誕Gladys則逃離人煙，選擇露營追星，親親大自然。Dreamy及曾樂彤均表示聖誕節都只是留在家中與朋友或家人渡過！

洪卓立於擁有全港最大的IMAX with Laser影院觀賞電影，對於身為演員的他有很深感受：「睇完戲之後，令我想多啲參與唔同電影。想像自己的作品可於一個12米高的巨幕上放映，是震撼而感動，高聲畫質素令我知道演出絕不能Hea，因為每個細微動作，觀眾看得一清二楚。」