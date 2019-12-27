首次公開放閃！駱胤鳴宣布明年今日做人妻

組合樂印姊妹的28歲成員駱胤鳴早前表示男友詐型未能公開放閃，不過事件發展得很快，今日她在社交網上載二人恩愛合照，並表示已換了身份成為準人妻，她表示：「嗯，今日終於可以『公開』放閃。20191227這一天，正式轉換了另一個身份，由一個少女，變成一個準人妻。」

男友放下DJ夢勁感動

經過十個年頭的生活，她表示現在的她比10年前的自己想像中要幸福得多了，表示：「感恩當年的自己奮不顧身去參加比賽，不然我怎麼可能遇上當時是新城DJ的另一半呢？因為夢想，我們相遇相知相愛，然而卻因為我收入不穩定，於是他放下了成為DJ的夢想，另謀高就。當時他問我意見，其實我無法為他決定甚麼，但心裏滿滿的感動，就算我是個肯捱麥記的女人，他依然想請我飲紅酒，即使我毫無成就，他依然會為我感到自豪。」

急不及待成為新娘

她又憶述多年來男友對她的照顧：「我們有無窮無盡的話題，五年來他每次送我回家，一定會送到家門口為止，每次的依依不捨，終於都有完結的一天，以後我們可以一起回同一個家，一起出門，一起睜開眼睛迎接每一個早晨，想到這裏，我急不及待想快點到20201227這一天。這5年來，我們遇到過很多很好的人，發生過很多很美好的事，就在單身的最後這一年，慢慢回顧、慢慢紀錄下來，珍惜、感恩！特別鳴謝這輯婚紗照的全體團隊，這是我第一次穿上婚紗，第一次與另一半『公開』放閃，第一次的緊張和不完美都多得你們的拯救而變得閃閃發亮，讓我們更幸福、更珍惜！最後，我終於可以公開我男友神秘的面紗，他在我手機裏的稱呼是『哈士彬』，My Husband。」

影婚照先記得求婚

駱胤鳴回覆東網時透露婚期定於2020年12月27日，與男友拍拖接近5年，她坦言兩人早就計劃明年拉埋天窗，問到未婚夫點樣求婚？她笑說：「影相嗰日先記得求咋！」她透露結婚照攝於上個月，她說：「因為啲朋友知我哋結婚，所以幫我哋全部搞晒，連影相紮花都係嗰朝六、七點去買，好新鮮。（影影吓相先求？）係呀，仲冇講嘢添，擺明係道具，所以我唔滿意唔收貨，因為影相嗰日有少少over咗時間，所以都好趕，我又唔知戴左手定右手，佢都唔知，搞咗成兩分鐘。」

麥美恩趕回港做姊妹

她笑言不會要求未婚夫正式求婚：「不嬲都係我求，求佢娶我，講笑咋，如果佢求多次我都唔介意，最緊要唔好使咁多錢，因為結婚開支已經好大。」本來她想旅行結婚，但都乖乖尊重及聽取家人長輩意思，她說：「本來我想夜晚擺洒飲就算，依家會唔會做齊儀式都未知。（擺幾多圍？）未知，好多朋友呀，超級驚，麥美恩會係我姊妹之一，但佢嗰段時間要返加拿大過聖誕，佢話26號趕飛機返嚟，我都驚佢delay呀！」

希望家姐早日搵到幸福

有指她爬家姐胤樺頭嫁，她笑說：「唔好意思添，大家成日覺得我先係家姐，好彩我屋企唔係傳統，唔係唔知幾時先有得嫁，希望我搵完我嘅幸福，佢都早日搵到。」問到生B計劃，她坦言同男友有共識不會生B：「依家咁嘅時勢，加上養小朋友要好多錢，經濟都係一個問題。」剛同無綫約滿的她透露工作方面隨遇而安，除夕夜她與姐姐都有倒數活動，之前又拍了套微電影，暫時都OK。