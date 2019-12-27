看盡人性百態！G.E.M.《睡公主》改編成後記

歌手鄧紫棋（G.E.M.）昨日現身北京為其新專輯《摩天動物園》舉行發布會，出場方式甚具氣場，她從巨型金色鳥籠出場，象徵全新蛻變，氣勢逼人。平時慣性靠「呼喊」抒發壓力的她，表示早上便在酒店大喊：「趕快出專輯吧！」因為她已迫不及待想跟歌迷分享音樂。她表示以往每2、3年推出一張專輯，這次僅花7個月便完成，刷新其個人紀錄。此時台下歌迷齊聲力讚：「天才兒童！」主持人問：「鄧紫棋長得亭亭玉立，還算是兒童嗎？」G.E.M.即幽自己一默說：「我身材像兒童啦！」現場歌迷都花盡心思，裝扮成各種動物，像是獅子、鱷魚、豬、企鵝、猴子、袋鼠、鹿等，為呼應新專輯的精神，令發布會現場變成一座《摩天動物園》一樣。

第13首歌為《睡公主》後記

G.E.M.透露專輯本來有12首歌，但她後來又寫了第13首，其13歲時的創作《睡公主》重新改編成為專輯「後記」，現場她亦揭曉《別勉強》對唱男歌手乃周興哲又「劇透」了 《透明》MV代表的動物是變色龍，《透》這首歌最初是透過鋼琴譜曲，是一首傷感的歌。她說：「在很多戀愛的關係裏，包括我自己曾經也是這樣，當你很愛一個人，就想把自己完全變成對方會喜歡的樣子，這就像變色龍去到哪裏就變成甚麼樣的顏色，這樣的狀態其實是透明、迷失自我的。」她又說：「在這樣的關係裏是非常辛苦的，在這個人面前，你永遠都會是在一個不是真實自己的狀態底下，就算讓對方開心，你自己也不會開心。」想借這首歌呼籲大家不要為了取悅別人而改變自己，或是把自己變成一個透明人。

靈感來自親身經歷

另外，被問到何時會開演唱會時，G.E.M.說：「期望明年可以做一個新的演唱會給歌迷朋友。」並講笑希望到冰島或南極開個唱。《摩天動物園》的歌詞跟之前的作品相比犀利猛烈，她認為這是人生經歷的關係，說：「我內心有很多感觸想要抒發，所以靈感源源不絕！也是因為這些深刻感受推動我在短時間內寫出整張專輯。」專輯目前已拍了7個MV，還會繼續拍下去，其實每首歌在她腦海裏都先有一個畫面，所以拍攝時，G.E.M.對每一個畫面和MV概念都甚有要求，也花很多時間跟導演溝通，期望拍出1加1等於3的作品。