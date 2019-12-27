心穎搞人頭家　湯洛雯賣身貼仔趕絕姣小三

由洪永城、湯洛雯（靚湯）、謝東閔與黃心穎等主演的無綫新劇《丫鬟大聯盟》，將緊接《多功能老婆》於12月30日晚上9時30分假翡翠台推出。這套15集的正劇節奏明快，靚湯與心穎由鬥氣冤家變成好姊妹，並齊齊為「愛郎」逆轉命運，故事悲喜交集，自有一定追看性。

《丫》劇講述靚湯與心穎因自身問題，賣身到「員外裘正」鄭子誠的官邸當丫鬟，因各自服侍兩位姨太而鬥氣互不相讓，後來官府家道中落，二人化解恩怨，與其他丫鬟結成「丫鬟大聯盟」，成功逆轉一切。鄭子誠扮演的鹹濕員外，

經常有意無意向「最靚丫鬟」靚湯及心穎作出「挑逗」，又意欲納她們為妾，卻反過來遭整蠱，亦是該劇亮點之一。

謝東閔好艷福靚湯扮演的丫鬟月皎性格貪小便宜，且甘願賣身到青樓，原來「自甘墮落」背後，是想助窮書生情郎傅有為（謝東閔飾）考取功名，為愛無怨無悔。心穎扮演的月盈則鍾情「裘員外之子」洪永城，為了讓戀情浮面「坐正」，她竟一時想歪，用辦法令裘家一蹶不振，當洪永城得悉其「陰謀」，竟上演一幕「拜堂悔婚」，掀起全劇高潮！至於首演古裝的謝東閔可謂艷福無邊，既獲靚湯的情深，更得「富家千金」劉思希投懷送抱，三角關係引發連串笑料。

劉思希掛住笑戲中劉思希多次「色誘」謝東閔，例如打鞦韆時借意餵食，又於床上「生擒」，但效果樂而不淫，獲監製歐耀興大讚！謝東閔受訪時笑說：「我個角色雖然戇直，但都有貪念，覺得喺劉思希屋企好食好住，真係唔想走，某程度上都算背叛靚湯。好記得拍打鞦韆嗰場戲，我同思希忍唔住笑，搞到頻頻NG 。」至於與靚湯談情，他最難忘拍攝回憶

片段，感覺溫馨，他更打趣說：「呢套戲所有女仔都好叻，我同洪永城其實冇乜用。」而靚湯表示演員年紀相若，片場相當熱鬧：「大家成日帶零食返嚟分享，圍埋一齊食，好似BBQ咁，開工之餘亦好開心！」

陳婉婷黎振燁「苦戀最虐」

黎振燁形容他與陳婉婷這一對在劇中最「虐心」，二人同屬

外族，不約而同「勇闖」中原，因身份特殊本不應相愛，但趣味相投情不自禁，情海自然波濤洶湧！首次正式拍古裝劇的黎振燁自嘲身形「似碌竹」，卻要挑戰打戲，幸順利過關：「武術指導仲形容我係『武俠奇才』，雖然打得冇人

哋咁靚，但都記到招數，似模似樣。（有冇受傷？）撞瘀同擦傷點都會有。」而有泰拳底子的陳婉婷同樣要做「女中豪傑」，一展身手吸睛。

成功爭取！洪永城怕咗撇鬚

洪永城在劇中扮演「古代愛迪生」，經常躲起來發明及研究新事物，身為官宦子弟的他「不務正業」，其後才因家道中落而發憤。對於自己的演出， 他謙稱在「學嘢」：「好多前輩好似潘志文咁，舉手投足都十足古人，我企埋一邊偷師咋！好彩今次加入咗啲時代感，想同觀眾拉近距離，所以都算過關啦！」造型方面，原來他曾與監製「討論」﹕「佢想我有鬚，但我覺得唔係好啱我，於是佢要求造型記者會上加鬚，再問吓在場人士意見，結果都順應民意，我成功打甩咗撇鬚囉！」談到與心穎的感情線，他不想劇透，但大讚對方：「佢個角色機智、聰明又轉數快，好啱佢演，公司好多人都讚佢，不論收視點樣，我都希望喺呢個時候令觀眾開開心心、熱熱鬧鬧。」