嘟姐奪「第一次」　丁子朗讚好Hot

藝人丁子朗今日上電台接受鄭裕玲（嘟姐）訪問，首次上電台的他非常興奮，四周圍去「打卡」參觀：「平時見到大哥（森美）Post啲工作照，都有去影番Send畀佢，真係大開眼界！好榮幸被嘟姐邀請。」

問到可會擔心招架不住嘟姐的勁辣問題？他笑指嘟姐是辣妹：「佢好Hot！嚟之前都有做定功課，諗定佢會問我咩、我又答咩。（你覺得嘟姐會問你咩？）憑咩值得上嚟。（咁你點答？）我係代表TVB小鮮肉行列嘅成員。」若然嘟姐問及戀情呢？他即時口窒窒爆笑話：「依家搵緊個好嘅女朋友。」當記者一提起華姐林宣妤時，他繼續笑話：「係成班朋友一齊食飯，有華姐、香港先生，大家都係喺外國返嚟，當佢哋係香港嘅屋企人，新年又會一齊食團年飯。（今年新年有約？）未約，我哋好Random。（啱啱聖誕冇同林宣妤過？）屋企人喺加拿大返嚟，我同佢哋過。」

講到有份角逐萬千星輝頒獎典禮的「飛躍進步男藝員」，他感恩指全賴劇集《解決師》同節目《森美旅行團3》連住播，讓觀眾更加認識他：「係時勢造就。（有信心攞獎？）呢啲要排隊，張振朗都被提名咗幾年，我都係第二年被提名，應該要再三、四年後。（你係少有Sell性感嘅男藝員。）可以吸引唔到年齡層，開拓新市場，我男、女Fans都有。」