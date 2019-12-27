同千嬅終成眷屬！周柏豪：人海中只見到你

無綫台慶劇《多功能老婆》今晚大結局，楊千嬅（藍飛）、周柏豪（浩田）與黃浩然（劍雄）；陳煒（風華）、王梓軒（君明）與于淼（顏成功）的兩段糾纏不清的三角關係結果有喜有悲。

大結局講到柏豪到外國繼續讀醫，柏豪與千嬅臨別依依，柏豪出發前買了一對耳環，他對千嬅說如果心中還有對方，就一直戴着耳環，二人在互相祝福中分道揚鑣。而浩然則因貪污賄賂被捕。故事一轉已經是六年後，成為醫生的柏豪遇見千嬅兒子佳佳，佳佳為兩人製造機會，相約兩人在茫茫人海中偶遇，柏豪找到千嬅對她情深說：「我講過喺在人海裏面只係見到你。」兩人看見對方一直戴着定情耳環，喜極相擁，盡在不言中，有情人終成眷屬。

另外，千嬅發現于淼的蹤影，着眾人快找回陳煒。眾人趕到遊艇看見陳煒平安，以為可以放心之際。設局復仇的于淼突然穿上婚紗出現，實行報復大計的最後一步，于淼對梓軒說：「就算我死咗，我永遠都係你嘅新娘。」于淼隨即跳海自殺，梓軒知道于淼不懂游泳跳入海中相救，豈料雙雙遇上意外重傷，血染大海。身受重傷王梓軒最終不治，害人的于淼亦得到報應失去了一隻腳。後來陳煒因梓軒過身欲離開傷心地，離開前千嬅趕到機場送別，兩姊妹冰釋前嫌，重修舊好。