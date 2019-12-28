慘遭病魔煎熬　林欣彤處女個唱喊住收場

歌手林欣彤（Mag）假旺角麥花臣場館舉行處女售票演唱會，獲緋聞男友天堂鳥成員Tyrese、好友許廷鏗、鄭欣宜、陳家樂、陳慧敏、田蕊妮、吳業坤、陳凱彤、方皓玟、鄧小巧、陳蕾等到場支持。身穿蝦肉色露腰裝配短裙的她連唱《我是歌手》兩首歌揭開序幕後，和大家打招呼時表示等開騷好耐，並問：「有冇人上年買咗飛？拎咗上年張飛入嚟？講笑啫，多謝大家支持，我呢段時間好努力準備。」

與父合唱自認衰女包

請出嘉賓前，Mag說：「呢個人係第一個人同我唱K，佢成日同我唱歌、播歌、彈琴畀我聽，我兩、三歲嘅首本名曲係《一人有一個夢想》，係佢教我唱。」之後爸爸出場，兩人手拖手合唱《今生今世》，全場拍手歡呼，Mag問爸爸是否滿意這個舞台？爸爸答滿意，Mag撒嬌：「唔得呀，你要答唔滿意，咁樣我下次先可以開更大嘅場。」全場鼓掌，Mag又自認衰女包：「成日報喜不報憂，驚爸爸媽媽擔心，對住佢哋想逞強，所以想同爸爸媽媽同擔心我嘅人講，你哋已經送咗最強嘅特效藥畀我，就係音樂同唱歌。」

病到攞隻匙羹都唔得

轉了香檳金長裙的Mag說：「平時好多嘢可以透過音樂同訪問大方講出嚟，但唯獨一樣嘢唔可以，就係愛情，容許我透過歌講出嚟。」然後唱出《忍》、《食物鏈》等歌曲。之後又換上橙紅長裙的她又分享自己經歷低潮的心情：「經歷過情緒病 ，上年失聲，身體又痛，上年呢個時候好瘦，受病魔煎熬，講唔到嘢，連攞隻匙羹都唔得，因為個身太痛，都有問自己點解要經歷呢啲嘢，可能個天畀公眾人物呢個身份我，係要安慰同我同病相憐嘅人，我上年咁辛苦，但依家都開到演唱會，我依家冇事喇！覺得高處嘅風景未必係最靚，反而低處仲靚，身邊嘅愛係最靚嘅風景，所以經歷低潮一定會捱過，只係辛苦啲啫，希望大家加油！」續唱出《我們都是這樣長大的》。

Encore環節，唱完《追風箏的風箏》後，觀眾熱烈鼓掌，令她忍不住眼濕濕，並自爆：「綵排時對住爸爸唱歌忍唔住喊，但因為怕一喊就好難聽，所以唔可以喊。」最後她再度出場Encore唱出《鳥籠》，演唱會圓滿結束。