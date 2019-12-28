東方日報C1：歐鎧淳啜女籃TB爆SheShe戀

將迎戰明年奧運的本地泳壇女神歐鎧淳，與影星胡子彤拍拖三年，一直恩愛甜蜜，昨日被爆背男友劈腿，並驚爆轉軚暗撻本地女籃球員倪碧賢，啜爆親密照曝光！紙包不住火，歐鎧淳昨日急急發文承認跟胡子彤分手，並配上「退潮」照片表達三年情已告終，覆水難收。

現年27歲的歐鎧淳跟由運動員轉型為演員的胡子彤拍拖三年來不斷放閃，早前更晒幸褔指與男友提早賀聖誕，怎料昨日突然被爆出「派帽」背男友劈腿，搭上本地女籃球員倪碧賢。性向大逆轉的她，貫徹對運動員情有獨鍾的口味，與新歡同遊主題公園外，兩人更在社交網站開設私人戶口「共築愛巢」，上載大量親密照包括啜爆合照！

戴訂情戒穿「Stephanie」褸

熱戀熱辣辣，平時很少公開與胡子彤親熱舉動的歐鎧淳，跟倪碧賢的蜜照中明顯態度逆轉，有多張嘴對嘴錫錫激照，其中一張更是「訂情照」！見她在無名指上戴有「8」字樣戒指，這個號碼正是倪碧賢的球衣號碼，而倪碧賢 身穿歐鎧淳英文名「Stephanie」字樣的牛仔褸，甜蜜盡在不言中。據體壇中人透露，能令泳壇「美人魚」歐鎧淳傾心的倪碧賢向來愛作TB打 扮，性格開朗又細心，頗受女性球員歡迎，還與隊友謝亦霖關係十分之好，經常與歐鎧淳以「三人行」姿態行街。

「SheShe照」曝光後成為全城熱話，歐鎧淳昨晚急急開腔回應，在社交網發文承認跟胡子彤已分手，但未有否認跟倪碧賢的戀情：「我與胡子彤已有共識地分開了一段時間，我們相信感情是二人的事，每段感情都是一個經歷和學習。謝謝大家關心。」並配上潮退圖片暗示感情已覆水難收，胡子彤要「退朝」。至於胡子彤的經理人只說：「對外猜測冇回應。（已分手？）總 之呢件事冇任何回應。」分訊來得突然，皆因她在本月受訪時仍甜絲絲自爆因聖誕期間要到澳洲集訓，故提早與胡子彤在家布置，被問到男友喜歡她打扮調皮或斯文時，她竟沾沾自喜指對方喜歡的是她，任何造型都喜歡。

胡子彤：眼淚流出來

飽受情傷的胡子彤保持緘默，但日前的發文其實已暗示戀情告急！當日為友人婚禮擔任兄弟團的他自爆落淚：「我自問唔算眼淺，但當我聽到你哋向對方講出誓言嘅時候，眼淚就一滴一滴流出來。愛嘅力量好強大，但同時亦都可以好脆弱，但願我們經得起考驗。」感觸至 深，皆因他一直視歐鎧淳為結婚對象，常常網晒甜蜜的胡子彤，近月已少提女方，並曾於5月底發文自爆常吵架：「的確，我們在這半年因為各種原因爭吵多了，但同時因為爭吵而 更了解彼此，這不是很好嗎？謝謝你！」更公開對方三大優點：「就得人」、「大方」及「人品好」。最後一次網晒女方的照片已是8月，當時仍留言寄語對方要「盡情歡笑，開心就夠了！」盡顯寵愛之情。

隊中風頭躉曾代表香港

香港「女飛魚」歐鎧淳突傳與甲一籃球女將倪碧賢發展SheShe戀，據知32歲倪碧賢現於政府入境處工作，一頭短髮的她常以TB裝扮示人，在籃球界頗有名氣，擁有不少粉絲，人緣好亦深受隊員歡迎。她曾代表香港出戰三人籃球亞洲盃，先後效力球隊安邦、福建、荃灣及南華，現時所屬均安隊。倪碧賢在2004年曾協助球隊奪學界精英賽總冠軍、埠際賽冠軍、學界賽屯門區冠軍等，還曾得到Nike League神射手及最有價值球員，戰績彪炳。

拍拖三年難扭「女尊男卑」

外表甜美的歐鎧淳情路精彩，2016年與退役水球手陳浩軒分手三個月後，被發現跟胡子彤拍拖！胡子彤本為香港棒球代表，轉攻影壇後曾獲金馬獎最佳新演員提名。當時歐鎧淳揚言揀男友要體能好，故對運動型男生情有獨鍾，而胡子彤不但是運動員出身，更身懷40吋胸肌，合乎女方要求。

與「女神」拍拖帶來名利，作為背後男人，胡子彤無視「女尊男卑」的看法並努力建設兩人未來，包括投資搞鐵板燒餐廳，希望錢搵錢儲老婆本，以及早日買樓「上車」，惟歐鎧淳已快他一步，今年3月以580萬買入天后利景閣中層單位。胡子彤過去三年一直表現情深，今年2月兩人參加馬拉松時，特意「約定」一起甜蜜衝線放閃，惟大會最終取消歐鎧淳的參賽資格，想不到連兩人的感情同樣「DQ」。

「美人魚」變廣告新寵

2016年里約奧運為香港擔任持旗手的歐鎧淳一夜成名，畢業於美國柏克萊大 學環境經濟學系，從小習泳的她擅長自由式及背泳，擁有多項香港游泳紀錄，加上樣子甜美，被封為「美人魚」及「淳BB」等。早於2006年，她獲選為亞太分齡游泳錦標賽十四歲以下傑出泳員，翌年更奪得香港游泳教練會最佳進步獎，亦是香港游泳代表隊成員之一，曾出戰2008年、2012年及2016年三屆奧運。今年世界盃新加坡站中，她於女子100米背決賽造出1分 00秒22，打破香港紀錄兼以「A標」成績殺入2020年東京奧運，成為「四朝元老」。

歐鎧淳近年踏足娛樂圈，曾參演電影《春嬌救志明》及網劇《守護神之保險調查》，亦獲歌手張敬軒垂青為歌曲《不同班同學》拍攝MV。她同時成為廣告界新寵兒，拍攝不少品牌廣告外，還不時獲邀出席各大小公 開活動，曾與前男友以情侶檔亮相。

鄧麗欣否認分手涉第三者

失戀後直變攣！不少女藝人原本跟異性拍拖，甚至結婚兼生兒育女，但都突然改與同性發展。鄧麗欣與方力申因合作而擦出愛火花， 2016年卻驚爆宣布結束十年情，當時有傳她移情台灣排球女教練鄧衍敏（小牛），但女方否認分手涉第三者。兩人從不避嫌互動，一直未有承認過「斷背」情，現時她與台星王子打得火熱。

關菊英：男女都冇所謂

資深歌手關菊英曾跟黎小田拍拖八年，並於1982年結婚，可惜只維持兩年便離婚。近十多年來，與同性伴侶周偉利（Willy）經常出雙入對，她亦大方承認情侶關係：「最重要係有人錫我，男女都冇所謂。」

金燕玲患癌得蘇施黃照顧

曾多次獲得香港電影金像獎和台灣電影金馬獎「最佳女配角」的金燕玲曾有過兩段婚姻，先後於1976年與1989年結婚，與第二任丈夫育有一女，但最後仍以離婚告終。其後，她遇上電台DJ蘇施黃，兩人至今走過14個年頭，她在年初患上子宮頸癌，蘇施黃仍不離不棄，照顧有加。

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