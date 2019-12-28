成功控制情緒病　林欣彤下一站紅館

歌手林欣彤（Mag）昨晚假旺角麥花臣場館舉行處女售票演唱會，騷後受訪，對於成功開騷感到很興奮：「鬆咗一口氣，大家反應好熱烈，冇諗過second encore都咁多人留喺度，好感動。」她曾努力叫自己忍住唔好喊：「好彩on show忍到，完騷時好想喊，但之後又即刻笑番，但綵排嗰陣見到爹哋唱歌就忍唔住喊。」並解釋與父親合唱《今生今世》的原因：「我覺得今世有佢做我爹哋我好幸福，我好想送呢份禮物畀佢，想喺大台上面好多人聽佢唱歌。（之後想挑戰紅館？）我會努力嘅。」

講到上年因失聲未能開騷，她表示聲帶已康復了八、九成：「始終未100%，但都係磨練。（搵秘方護聲？）媽咪成日煲好多湯水畀我飲，今日又煲咗羅漢果水畀我飲，許廷鏗都有煲羅漢果水畀我飲。」

講到緋聞男友Tyrese到場支持，她表示：「我知呀，多謝佢。（唔叫埋佢上台合唱？）咁我要邀請好多人，好多歌手都嚟咗。（佢唔係特別重要？）大家都咁重要，佢冇咩特別身份，都係普通朋友。」講到去年因失聲搞到身體痛，她解釋是情緒病復發影響埋聲帶及上半身痛：「令我一講嘢出聲就好痛。（依家情緒病點？）都OK，穩定咗，控制緊好好。」之後會休息與好姊妹去旅行。