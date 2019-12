天后王菲女兒竇靖童(童童)今個聖誕過得特別「齊人之福」,先有聖誕前席拖已婚「紋身男」出巡,事後仲嗌人阿哥,平安夜當日就同忘年閨密周迅慶祝,加埋新人李蔓瑄,聽落都幾開心,不過唔知係咪呢幾日過得特別Happy,狂歡過後失落感零舍強,今日凌晨童童忽然上載落淚照,仲配上英文留言:「Hey now who really cares?(依家邊個真正在乎我?)」真係畀佢嚇一嚇!

雖然冇人知佢落淚嘅原因,不過就見到Super Girls兩位成員Cheronna同Yanny都留言,Cheronna大派心心,而Yanny就安慰嗌抱抱,更加詭異嘅係童童自爆在乎佢嘅人叫「昆」,搞到網友都𢱑晒頭,昆?邊個昆呀?