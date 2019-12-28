子瑜Jungkook稱冠正版「全球百大美女帥哥」

美國電影網站TC Candler每年年底均會公布由全球粉絲票選的「全球百大美女與帥哥排行榜」，前晚率先由一個名為「tccandler2019」的IG帳號公布百大排名中，由土耳其女星Hande Ercel力壓以色列超模Yael Shelbia奪「美女榜」冠軍，韓團After School出身的NaNa與女團TWICE台灣成員周子瑜則分別排第3及15位。

不過，TC Candler今日透過官方頻道公開的「全球百大美女與帥哥排行榜」明顯有別網上提前曝光的排名，力證之前在網上公開的並非真版。

正版「全球百大美女排行榜」中，去年在榜中屈居亞軍的TWICE台灣成員周子瑜今年成功登上榜首，首次贏得「全球百大美女」的美譽，但大會在其照片旁除印上台灣國旗外，還強加中國國旗。以色列超模Yael Shelbia屈居第2位，第3位則由BLACK PINK成員Lisa奪得。法國女模Thylane Blondeau與《阿拉丁》中飾演「茉莉公主」的娜奧美史葛（Naomi Scott）依次排第4及5位，而NaNa則由去年第6位下跌至第7位。

此外，「全球百大帥哥排行榜」則由上年屈居第2位的韓團防彈少年團（BTS）成員Jungkook稱冠，隊友V排第4位。至於屈居第2位的是瑞典網紅Felix Kjellberg，加拿大樂壇小鮮肉Shawn Mendes排第3位，「水行俠」Jason Momoa排第5位，內地男星肖戰排第6位。而上月底參演內地節目《追我吧》期間猝逝的台灣男星高以翔亦連續7年入榜，排名第84位。