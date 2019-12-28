鄭恩地轟KBS歌謠騷演出被cut：希望得到尊重

日前舉行的韓國年底樂壇盛典《SBS歌謠大戰》，韓團Red Velvet成員Wendy在綵排時從2.5米高舞台墮地，導致全身多處受傷及骨折，需留院治療，預計至少6周才痊愈。

而《KBS歌謠大祝祭》於昨日如期舉行，防彈少年團（BTS）與師弟組合TXT、GOT7、TWICE、Apink等輪流上台演出，而Red Velvet成員Irene則有份擔任司儀。

不過，昨晚Apink演繹《%%》一曲時，工作人員在舞台結束前約30秒，突然插播其他預錄影片，組合被強制結束演出。成員孫娜恩完騷後發文表示：「今年年底發生了各種令人傷心的事，努力準備的舞台沒能全部展現，真的很傷心又抱歉 。這是為了讓辛苦了一年的藝人，能愉快地結束這一年而聚在一起的場合，希望所有歌手今後準備舞台時都能有一個安全、公平與令人滿意的環境。」隊友鄭恩地亦發文怒轟：「希望所有用熱情與汗水來準備舞台的所有藝人都能得到尊重！」成員朴初瓏在直播中更不禁落淚，坦言為粉絲準備這個舞台，想展現最好的演出，卻留下遺憾。