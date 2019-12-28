爆被同屆佳麗圍攻　朱晨麗一招苦練廣東話

宅男女神、2011年四料港姐冠軍朱晨麗，一向男性緣佳，她接受電台訪問時，被逐一問到緋聞名單，包括港男李晉強、李日朗和黃子恒，難道女神「愛收兵」？她不禁扁嘴搖頭一一否認，強調：「真係唔係，人哋順路車我，就話係兵，咁唔公平。」至於因拍《超時空男臣》而傳出緋聞的何廣沛，朱晨麗笑言對他第一個印像是感覺好Cool：「我同佢Say Hi，佢掉頭走咗，後尾佢話見到我好怕醜，因為公司畀好多角色我，佢有睇我電視演出。（佢一早留意你？）佢有留意好多人嘅。（由合作擦出緋聞？）係外界冠上呢個名。（之前你哋一齊去旅行？）係成班朋友，佢生日，十幾廿個人租一間大屋，有小朋友大朋友一齊慶祝。（有冇機會發展？）唔可以話冇，但都要專注事業，始終我事業心好強，家庭觀都好強，我好傳統，諗過40歲前會結婚生仔，未遇到Mr. Right時都要衝一衝。」她直言現在是單身，對Mr. Right要求尺度跟陳煒差不多，被問是否要醫生？她笑說：「佢再高啲，我冇咁高要求，孝順就得，對我好就得，有啲人有錢但對我唔好又唔孝順，呢啲唔得！」

踎茶記學廣東話

朱晨麗當年參選港姐已成大熱門，被冠以多個「翻版」之稱，包括蔡依林、周麗淇和陳法拉，但原來她曾飽受候選佳麗的冷言冷語，來自蘇州的她，參選時不懂廣東話，故經常縮在一旁，好自閉，怕講錯說話會尷尬，她說：「嗰時完全冇諗過攞獎，覺得自己一定會輸。因為傳說所有人都咁講，話：『選港姐梗係選一個識講廣東話，唔通選你？』係兜口兜面咁同我講，我冇乜所謂，我覺得都係嘅，我又冇背景，應該唔會中，最後得獎，我以為發緊夢。」朱晨麗自揭曾踎茶記學廣東話，說：「最初係經常坐茶餐廳偷聽身旁嘅長者點發音，因為一來冇錢，二來係最人性化，最貼地方法去學。」

被拍檔粉絲轟炸

而兩年前擊敗林淑敏憑《超時空男臣》首奪最佳女配角，近日《多功能老婆》憑惡老婆思蕾備受讚賞，不過演藝路並非一帆風順。她記得初出道時拍《名媛望族》便飽受批評沮喪喊爆，她自認演技唔得，廣東話唔得：「拍時唔沮喪，但出街就好沮喪，好多負評，係舖天蓋地，任何一個平台都見我名排第一位，都係負評，劇裏面我同馬國明同吳卓羲有感情戲，佢哋嘅粉絲轟炸我，陳法拉嘅粉絲又轟炸我，我係新人要承受咁大壓力，當時覺得呢個圈好恐怖。」幸性格樂觀靠睇卡通片解愁。