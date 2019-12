藝人胡杏兒與商人李乘德(Phil)於2015年拉埋天窗,婚後三年抱兩,誕下大仔李奕霆(Brendan)及細仔李奕霖(Ryan),相當幸福。今日係二人結婚四周年「絲婚」紀念日,Phil就喺社交網甫相放閃,晒出一張兩公婆着同款冷衫嘅合照,並留言施「冧功」:「To my perfect wife. Happy 4th anniversary.Thank you for gifting me a purpose to everything, thank you for my family.(給我完美的老婆,4周年快樂。謝謝你給我做所有事的動力,謝謝你給我一個家。)」佢更搞笑地以客家英語表示:「Nga Lau Por Yit Bak Percent.(我老婆一百分)」真係sweet到爆!而胡杏兒亦回覆多謝老公,指希望共度更多個結婚周年,並再晒出另一張一家四口着晒家庭裝嘅合照,認真溫馨。