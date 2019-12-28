重返無綫拍《陀槍V》　朱咪咪爆男主角係…

剛從洛杉磯回港的朱咪咪，今日出席環保活動，她大呻2019年「做到成隻狗」咁，並透露稍後會繼續做空中飛人，先飛新加坡去吉隆坡登台，再返香港上內地出席春晚活動。記者笑指她今年豬籠入水，朱咪咪抵死自嘲：「你又唔可以怪我喎！我姓『朱』㗎嘛！唔勤力啲點得！」又自豪指自己「三冇」都可以狂接Job：「冇經理人、冇後台、冇靠山，全部一腳踢。」

講到回洛杉磯登台，她表示此行是跟黎耀祥（祥仔）一齊去：「雖然我淨係做過佢一次阿媽，但佢第一個登台演唱會係我做佢嘉賓，都有成一、兩年冇見過佢，但默契都好好，唔使夾一嚟就上台。」續笑住大爆祥仔諗計仔幫她做另類「視后」：「我同佢講好羨慕佢可以做視帝，都想做一次視后，點知佢即刻話去藥房買事後丸畀我，哈哈！」

兩年沒拍無綫劇的朱咪咪，自爆2月會返無綫拍攝《陀槍師姐V》，再做「二妹姐」，不過主角再不是歐陽震華及關詠荷，她表示：「男主角係陳豪，聽聞阿滕（滕麗名）都會拍。」問到魏駿傑都有份？她即笑記者「傻妹」再用普通話講：「怎麼可能？哈哈！」續笑爆話：「都有問我使唔使Set番當年二妹姐個髻。（無綫最近裁員有壓你價？）唔會，我咁靚女，仲壓咩價？仲加咗少少添！講真靠TVB份糧係生活唔到，用嚟入油都唔知夠唔夠，我去美加登台收好高，都係靠劇集入屋做宣傳平台，互惠互利。」