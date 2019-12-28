轉型網上直播　新城勁爆頒獎禮愈頒愈少獎

今年《新城勁爆頒獎禮2019》以別於往年舉行實體頒獎禮，之前「無定向」在活動上頒發部分獎項，而今日電台在黃埔總台搞「頒獎禮」頒發24個獎項，連之前所頒發的30個獎項，整個頒獎禮共54個獎，比由之前過百個獎，至去年的59個獎，今次頒發的獎項數目更少。

而今日出席的歌手有鄧小巧、許廷鏗、石詠莉、衛蘭、洪卓立、吳浩康等，而得獎「勁爆歌曲」獎的鄧小巧、許廷鏗、石詠莉、衛蘭、洪卓立、吳浩康等，更有機會獻唱得獎歌曲，不過因在電台的直播室舉行，在沒有live band下，歌手只在頒獎禮的布景版前獻唱，而得「勁爆音樂製作」獎的石詠莉及得《勁爆專輯》獎的陳健安則未有機會獻唱，而歌手的衣着亦相當「Causal」，因為在直播室頒獎，故未有觀眾，許廷鏗就笑住話：「有四位觀眾。」但其實全部都是DJ。石詠莉就話今次攞獎攞得最舒服，因為沒有工作人員嫌她「長氣」，沒有人會「圈」她。DJ間就大讚頒獎禮新形式，啤梨說：「以前就要入場票，依家就可以網上留言，仲可以玩埋互動遊戲。」而頒獎禮有劇萬人收睇直播。

今日「頒獎禮」現場頒發共24個獎項，今年第一張樂壇成績表的大贏家是張敬軒，獨得三個獎項，包括憑《空手而來》得「勁爆歌曲」、「勁爆年度歌手」及憑《感情寄生族》得「勁爆演繹大獎」，但軒仔以「工作為由」未有現身攞獎，改由唱片公司高層代領。而各得兩獎的歌手包括有：吳浩康、陳柏宇、周柏豪、許廷豪、衛蘭、Dear Jane、Gin Lee（李幸倪）、林奕匡。

部份得獎名單:

勁爆歌曲：《空手而來》張敬軒

《所以我愛》衛蘭 Feat. AF/Jill Vidal/SHIMICA/Daniel Chu

《我們與愛的距離》許廷鏗

《七折》陳柏宇

《讓愛高飛》周柏豪

《2084》Dear Jane

《失戀的人站起來》林欣彤

《雲吞》鄧小巧

《數寄屋橋次郎》洪卓立

勁爆年度歌手：張敬軒

勁爆演繹大獎：張敬軒《感情寄生族》

勁爆我信我唱20年賞：葉文輝

勁爆專輯：《本原》陳健安

勁爆大愛專輯：《In His Name》衛蘭

勁爆國語力專輯：《浮世繪》李幸倪

勁爆國語力歌手：李幸倪

勁爆男歌手：許廷鏗 / 陳柏宇 / 周柏豪

勁爆女歌手：江海迦 / 林二汶 / 菊梓喬

勁爆組合：小塵埃 / 糖兄妹

勁爆唱作人：林奕匡 / 馮允謙 / 陳蕾

勁爆音樂製作：鄧健泓/石詠莉〈Nostalgia〉

勁爆新媒體歌曲：《救命歌》鄭欣宜

勁爆劇場版歌曲：《初心》施匡翹

勁爆我撐歌手：吳浩康 / 泳兒

勁爆我撐歌曲：《船頭尺》吳浩康

勁爆躍進歌手：譚嘉儀 / 曾樂彤 / 黃淑蔓 / 黃妍