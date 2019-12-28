陳曉東羅志祥梁詠琪同框　撞樣激似三胞胎

藝人陳曉東、羅志祥（小豬）和梁詠琪組成「三胞胎」組合齊亮相湖南衛視綜藝節目，陳曉東除了演唱聽眾耳熟能詳的歌曲《比我幸福》以外，還特地選擇了小豬的經典歌曲《灰色空間》，才唱第一句，未等他轉過身，小豬便秒搶答是自己的偶像陳曉東。陳曉東站定舞台中央時，節目組便將大螢幕切換成小豬和陳曉東臉的對比，台上熟知他們的S.H.E成員Ella驚呆到認不出誰是誰。早年二人合作時，就曾因樣貌酷似而令觀眾熱議，時隔多年後的罕見同框，讓彼此都陷入回憶。

被點錯相索簽名

小豬曾在受訪時透露有一次被人索要簽名，誰知對方一看名字問：「原來你不是陳曉東」，就扔掉了簽名。在當晚節目上陳曉東則自曝稱自己曾有一次被路人錯認成小豬，在機場被人索要簽名，還故意問對方：「知道我是誰嗎？」但得到的答案是：「知道呀，你是羅志祥！」陳曉東就搞笑地簽上了「成龍」的名字，全場聽後爆笑。

笑小豬模仿似哮喘

Ella也直言Selina當年還為陳曉東排過隊。對於被問及當年被小豬模仿自己唱歌時，陳曉東表示有看過，並笑言小豬那是在哮喘，甚至在現場模仿對方在演唱會上邊唱邊大聲尖叫，引起全場爆笑。節目播出後，網友留言：「早年真的常看小豬模仿陳曉東啊，長得好看的人多年後的顏值也都沒有變啊！」陳曉東在完全不知曉的情況下，和在場觀眾一起收穫梁詠琪空降帶來的獨特驚喜。梁詠琪的到場瞬間讓「小豬曉東傻傻分不清楚」秒變「三胞胎」，他們又在現場跳起《朱碧石》的成名舞曲。