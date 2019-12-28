被崔碧珈斥講大話　吳浩康否認：冇嘢欺騙佢

新城因應香港現時的社會環境及氣氛，決定取消實體頒獎禮，轉由隨時隨地頒獎，繼之前頒發30個獎項後，今日在電台透過網上直播頒發另外24個獎項，是今年第一個頒獎禮。

冇諗過攞個人獎

其中吳浩康（Deep）奪得「勁爆我撐歌手」及「勁爆我撐歌曲」，講到頒獎禮轉了形式，他表示幾特別，問到可覺得沒有氣氛？他表示：「原本以為冇，但見到歌手點都有。（但覺唔覺得冇咗同觀眾互動爭少少？）一定同頒獎禮有唔同，冇咗現場感受，但因為時代唔同，所以都要配合，都好過冇咗。」問到奪得兩獎可滿意？他表示：「好開心，呢個係網上投票結果，都好意外，冇諗過會攞個人嘅獎。」

因性格不合分手

而講到日前下午他做訪問時講起崔碧珈仍甜絲絲，但晚上女方就宣布兩人分手，似乎欺騙記者，他即澄清：「嗰日未有嘢，都係當晚溝通突然發生，成件事都好突然，之前都冇事。（分手原因係咩？）兩人性格不合，好多朋友都擔心分手原因，係性格不合，同其他嘢冇關。」

「冇對佢講大話」

講到女方指他講大話，他表示：「要問番佢，我冇嘢欺騙佢，肯定，佢話我話分開係因為工作時間分配唔到係對公眾講大話。（會唔會同佢解釋番？）冇需要，我冇對佢講大話，覺得兩個人嘅問題唔需要揭開肚皮，係唔成熟嘅方式，想保護番大家。」問到兩人之前相處可有問題？他表示：「相處積落，價值觀、習慣嘅問題，都覺得好可惜，會祝福佢。（你哋仲係朋友？）我絕對當佢係朋友。」