喺直播室攞獎！許廷鏗：好似報新聞同講波

一身紅噹噹打扮的歌手許廷鏗（Alfred），在《新城勁爆頒獎禮2019》奪得「勁爆歌曲」及「勁爆男歌手」，講到今年形式在電台直播室頒獎，他笑言在直播室時好似報新聞同講波：「今年直播佢哋都辛苦，好多突發嘢，都係第一次喺直播室唱歌，係新鮮嘅嘗試。（期待下年有實體頒獎禮？）兩睇，如果想發得更遠係網上好啲，長遠投資方式係需要改變，但如果有頒獎禮就可以見到朋友，除咗平時一齊玩嗰啲外，其實歌手成年係各自為政。」但講到冇頒獎禮可以慳服裝費，他說：「冇囉，我好怕Underdressed，怕着得唔得體。」

問到這個形式可會冇咁興奮？他說：「唔係喎，頭先見到啤梨（葉文輝）都好興奮，因為同一隻色，其實2019年下半年，我都開始喺網上同大家多互動，又會覆人Message，感覺好得意，有次喺現場活動見到粉絲舉住網名嘅牌，有Jinny Ng，又有謝安琪，但原來有啲係男仔，幾新奇、得意。」問到第一個頒獎禮的成績可是個好開始？他說：「幾好，鴻運當頭，但真正得着唔係獎，網上投票感受到大家嘅支持力度唔同，多咗支持係緊要過獎項。」