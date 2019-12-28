周柏豪自認超級大滿貫：有代表作最開心

歌手周柏豪在《新城勁爆頒獎禮2019》奪得「勁爆歌曲」及「勁爆男歌手」，抱恙的他透露聲沙及感冒，食了抗生素，所以今日就不唱歌，問到可要與囡囡隔離？他表示：「我有戴口罩，同埋醫生話BB唔受呢啲影響，我都會做好消毒。」講到奪兩獎，他表示很開心：「今年少作品，年尾出咗首《讓愛高飛》，因為劇集《多功能老婆》大家好鍾意，套劇單集仲破咗跨平台收視紀碌，同一時間有近50萬人睇，呢首歌喺好多平台都攞第一位，係好突如其來嘅禮物，粉絲都留言話係我嘅代表作，有好嘅歌、劇同角色，我都好開心，雖然獎都重要，可以回報歌迷，但有代表作就更開心滿足。」

歌手輕鬆冇壓力

問到今年頒獎禮轉了形式可會不完美？他表示：「唔同年代唔同做法，時代變遷，科技有唔同嘅做法，新年代新突破，幾新鮮，未必唔係好事。（但覺唔覺氣氛冷清，冇咗同觀眾互動？）反而覺得歌手同歌手之間可以輕鬆啲，未做直播前可以傾吓湊女經，之前總會緊張，今日就casual啲，冇壓力，幾好。」問到出年想照舊實體頒獎禮定網上直播形式？他表示：「兩方面試吓，時代轉變唔同做法，依家咁樣反而可能可以多啲歌手出席，因為時間彈性啲。」但問到可覺歌手競爭冇咁大？他表示反而想自己與自己競爭，想下年的自己進步。

「囡囡瀨屎瀨尿都咁得意」

他又謂今年多了時間在屋企，年中開始要照顧太太，少放時間於幕前，幸好有劇集出街。講到他今年生了女兒，歌、視兩方面又好成績，屬大滿貫？他笑言：「簡直超級大滿貫啦！好開心，佢令屋企好有愛，令我每日好有目標。」他又笑言囡囡凌晏兩點至五點是一日內最活躍：「都有諗過同太太調轉瞓覺時間，但老人家話BB就嚟滿月可能會唔同，依家個女令屋企好開心，日日都想即刻返去抱佢，佢瀨屎瀨尿都係咁得意。」