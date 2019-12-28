軒仔新城成大贏家　《多功能》千嬅冇獎攞

《新城頒獎禮2019》圓滿結束，整個頒獎禮共頒發了54個獎項，較早前已頒予各歌手多個獎，而今日就電台的「頒獎禮」上直播現場頒發24個獎項，今年第一張樂壇成績表的大贏家是張敬軒，獨得三個獎項，包括憑《空手而來》得「勁爆歌曲」、「勁爆年度歌手」及憑《感情寄生族》得「勁爆演繹大獎」，但軒仔以「工作為由」未有現身攞獎，改由唱片公司高層代領。僅次於軒仔的男歌手包括有：周柏豪、陳柏宇、許廷鏗、吳浩康、林奕匡、Dear Jane都各得兩獎。

女歌手方面，成績以衛蘭、Gin Lee（李幸倪）各奪兩獎最多，而近年走勢不俗的菊梓喬、AGA（江海迦）、林二汶齊齊獲得「勁爆女歌手」大獎，奇怪近期憑劇集《多功能老婆》人氣勁爆的一線歌手楊千嬅一獎都冇；而過往與新城關係友好的謝安琪亦遭遇同樣零獎結果。

部份得獎名單：

勁爆歌曲：

《空手而來》張敬軒

《所以我愛》衛蘭 Feat. AF/Jill Vidal/SHIMICA/Daniel Chu

《我們與愛的距離》許廷鏗

《七折》陳柏宇

《讓愛高飛》周柏豪

《2084》Dear Jane

《失戀的人站起來》林欣彤

《雲吞》鄧小巧

《數寄屋橋次郎》洪卓立

勁爆年度歌手：張敬軒

勁爆演繹大獎：張敬軒《感情寄生族》

勁爆我信我唱20年賞：葉文輝

勁爆專輯：《本原》陳健安

勁爆大愛專輯：《In His Name》衛蘭

勁爆國語力專輯：《浮世繪》李幸倪

勁爆國語力歌手：李幸倪

勁爆男歌手：許廷鏗 / 陳柏宇 / 周柏豪

勁爆女歌手：江海迦 / 林二汶 / 菊梓喬

勁爆組合：小塵埃 / 糖兄妹

勁爆唱作人：林奕匡 / 馮允謙 / 陳蕾

勁爆音樂製作：鄧健泓/石詠莉〈Nostalgia〉

勁爆新媒體歌曲：《救命歌》鄭欣宜

勁爆劇場版歌曲：《初心》施匡翹

勁爆我撐歌手：吳浩康 / 泳兒

勁爆我撐歌曲：《船頭尺》吳浩康

勁爆躍進歌手：譚嘉儀 / 曾樂彤 / 黃淑蔓 / 黃妍