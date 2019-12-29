東方日報C2：亞姐雙波霸台妹夾擊港佳麗羅思雅

多位候選亞姐昨日以泳裝示人，當中不乏「胸中霸王」，台灣雙嬌楊采薇及翁子涵Big爆泳衣甚有睇頭，至於香港區冠軍羅思雅坦言被「巨咪」夾擊感壓力，會以平均身形及口才搶分。

《2019亞洲小姐總決賽》今晚舉行，16位佳麗將爭奪多個獎項，昨日眾佳麗在大埔亞視總台以泳裝會見傳媒，當中佳麗楊璨如有事缺席，現場所見15位佳麗身形高大，有多位達1米70以上，更不乏上圍豐滿的巨胸族，楊采薇、翁子涵、葉采昕、張可盈、余筱涵及徐麗麗都身材突出，當中翁子涵上圍達「國際Cup」，但頗有人工味，而葉采昕及張可盈行Catwalk時有「餘震」，視覺效果震撼。

翁子涵唔食飯瘦7公斤

來自台灣的翁子涵職業是模特兒，最近負面新聞纏身，她直言身高1米73身高有優勢，雖然上圍數字只有33吋，但目測其Cup數最勁，對於「峰」殺全場，她謙稱不覺得身材犀利：「我為了準備比賽不吃飯，已瘦了七公斤。（但上圍沒有降Cup？）已經瘦了一點。」

同樣來自台灣的楊采薇身形甚Fit，身高亦有1米72，加上眉粗眼大頗有陳慧琳的影子，被視為大熱之一，仍是學生的她對問答部分最有信心：「我喜歡以聲音展現自己，可惜沒有唱歌環節。」不過，她應記者要求即場獻唱了幾句《隱形的翅膀》，歌藝不俗，問到狀態如何？她直言最近不舒服，幸好佳麗中有藥劑師，講到身材，她自信上圍夠豐滿，但屁股及腰部仍有改善空間，對於翁子涵最Big爆，她說：「每個人也有自己的特色。」

葉采昕炸雞豐胸

之前贏得香港區冠軍的羅思雅身形平均，狀態不俗同被視為大熱。昨日與一眾佳麗穿泳衣「見真章」，問有否被嚇窒？她笑說：「其實見過好多次，係有啲壓力，佢哋好多上圍好豐滿，瘦得嚟冇贅肉，但我對自己有信心，身材平均，而且選美唔係只睇身材，要睇埋台風同口才，我最有信心係講嘢部分。（為港爭光？）當然想為香港得到名次！」又說最近在家中狂練腹肌，亦要戒掉最愛的雞煲，希望身形Keep得更好。

至於來自台灣的余筱涵表示豐滿上圍是遺傳，帶點害羞的她表示之前選美也只是穿平腳泳褲，平日會穿連身泳衣，因此有點怕醜。美加代表葉采昕表示愛吃炸雞，上圍豐滿看來是受激素影響，任職工程師的她自詡學歷最高，因此對賽果有信心。

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