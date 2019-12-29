劉在石奪「SBS演藝大獎」　悼具荷拉Sulli

韓國「國民MC」劉在石在昨晚舉行的《SBS演藝大賞》擊敗朴娜萊與白種元等對手，捧走全晚最高榮譽的「SBS演藝大獎」，當晚電視台直播頒獎禮，上下兩部分各錄得8.5%及13.1%平均收視，壓倒性獲得同時段收視冠軍，最高一分鐘收視為劉在石拎大獎，瞬間收視飆升至16.7%。

劉在石與李光洙、智孝、金鐘國、HAHA及池石鎮等合作的SBS人氣綜藝節目《Running Man》（RM）當晚贏得「全球節目獎」，他本人則獲頒大獎，上台領獎時表示：「剛才受訪都說過，如果真的贏大獎，真希望可以跟《RM》成員一起奪得，我個人拎大獎感到很抱歉，很感謝明年便踏入十周年的《RM》各成員，亦很多謝很多人付出的汗與努力，以及一直愛錫《RM》的眾多粉絲，真心多謝你們！」

劉在石除了感謝家人，又特別提到曾為《RM》擔任嘉賓的已故女星具荷拉與Sulli，他表示：「我們失去了具荷拉與Sulli，希望佢兩個去到天國，可以安心、盡情地做自己想做的事。我以往會經常想，今天有沒有好事或幸福的事發生，最近即使是平凡又安然的一天，也會覺得很感恩，珍貴的每一天也是多得眾多人付出的汗與努力，再次感謝大家！」

而李光洙憑《RM》與《家師父一體》的陸星材及朴娜萊等齊獲「社交網明星獎」、HAHA贏得「SBS藝能人獎」、梁世燦與李尚允同獲「Show綜藝優秀獎」。《家》獲「最佳團隊獎」，有份參演的李昇基則獲頒「製作人獎」。此外，《RM》金鐘國與緋聞女友洪真英憑《我家的熊孩子》同獲「真人騷最優秀獎」。白種元贏得「功勞獎」，金希澈憑《美味的廣場》與《我家的熊孩子》，與《同床異夢2》的尹尚憲齊膺「真人騷優秀獎」。