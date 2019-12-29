鍾情制服誘惑　林穎彤變身信貸女神

藝人林穎彤（Bella）獲其代言的信貸公司續約，為她打造成新一代信貸女神。她說：「之前幫佢哋影咗好多唔同造型嘅硬照廣告，喺公共交通工具車身都會見到我嘅相，fans仲會同我個廣告影合照，再send番畀我睇，身邊朋友都讚啲相影得好靚，新一年能夠同佢哋續約，自己都好榮幸同開心，因為今年會有埋電視廣告，可以用比較生動啲嘅方式。」

新一輯電視及硬照廣告，Bella繼續以不同造型亮相，當中更為她度身訂造廣告女郎制服，亦是她最喜歡的造型。她說：「其實細細個成日幻想將來嘅工作，可以着制服返工，所以特別鍾情呢個造型，直頭覺得着起制服有一份使命感，廣告導演亦要求我着制服時所講嘅對白，要用比較威嚴、專業嘅態度去表達，不過最難度高，係要响有限嘅廣告時間，講好多對白同忠告字眼，好似講緊急口令咁，咬字又要清晰，都好考起我，係一個好好嘅經驗。」

長達十三小時的拍攝，Bella一直表現專業，原來當日佢係帶病上陣，她說：「其實開拍前兩日突然間病咗，初頭都好擔心會影響拍攝，好在團隊上上下下都好照顧我，加上見番之前合作開嘅廣告團隊，仲有客戶嘅同事，大家多咗份親切感，所以拍攝過程都好順利同開心。」