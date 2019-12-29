冇得剪臍帶！林子善為老婆愛女停工

藝人林子善凌晨宣布榮升老竇，太太順利誕下女兒，今日他現身東區醫院探太太，並手拿一包大棉花。子善接受訪問時難掩喜悅，他透露太太昨晚十時半左右入院，未夠十一時便入產房，由零度開到六度只花了十分鐘，連護士也讚快，花了廿五分鐘便完成分娩過程：「我太太好怕痛，原本諗住開刀，但醫生話佢之前割過大腸開過刀，無謂再捱多刀，一直建議佢試吓順產，佢最後冇用麻醉藥亦冇用無痛分娩，只係用咗笑氣，BB真係好幫手。（你有冇開心到喊？）我冇喺佢面前喊，怕影響到太太，但護士叫我去隔離床嘅時候，我就喊到流晒鼻涕，口罩都濕晒，因為覺得好無助，自己成件事幫唔到手，所以母愛真係好偉大，大家要錫媽咪。」

地位低過工人姐姐

問到可有剪臍帶？林子善直言想剪：「但助產士好快手，佢已經剪埋。」他透露BB重6.292磅，非常精靈，望住太太時眼仔睩睩：「BB喺個箱嘅時候有喊，我叫佢唔好喊，佢真係冇喊，可能太太大肚時我成日同BB講嘢，佢認得我把聲。（個樣似邊個？）個鼻似太太，個樣似我。（太太情況點？）佢OK，好好精神，仲叫我幫佢帶尿片同棉花過嚟，佢係攰但好硬淨。（改名未？）未，依家叫佢做小乖乖，會搵師傅改名。（太太會唔會餵人奶？）會，我已經請咗工人姐姐同陪月畀佢，安排佢進補。（你有冇停工？）已經停咗，我拍完《大步走》就停工，原本有工開，但都停咗，因為覺得錢可以之後再搵，依家最重要係照顧太太情緒，要睇吓太太情緒再決定幾時開工，佢就好心急叫我搵奶粉錢。依家屋企有三大高手，有外母、工人姐姐同陪月，我個地位低過工人姐姐，我係屋企管理員加保安。」