拒做第三者！李靜儀請圈中人食檸檬

組合Super Girls（SG）成員Heidi（李靜儀），日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》主播許文軒（Edmond）訪問，問到Heidi的愛情觀，她說：「我係雙魚座，可以好狠心，試過對一個男仔有好感，但原來佢有女朋友，我就好決絕咁疏離，因為接受唔到做第三者，我覺得個女仔同我都好慘。」問到會否覺得比較難找到一位合適男友時，她說：「係呀！入行役先發現識男朋友好難，因為個圈子好細，來來去去都係嗰班人，而且我又唔鍾意幕前，希望唔好自打嘴巴！（試過跟幕前人拍拖？）冇！試過有幕前人追求過，但全部都有女朋友，我冇接受到。（你好易惹呢類情緣？）點解係我易惹，而唔係佢哋貪心走埋嚟！依家我擇偶條件係想要專一同高大嘅男仔，好想試吓韓劇式，轟烈嘅愛情。」

她又大談單飛出歌感受：「其實之前冇諗過要單飛出歌，一嚟冇信心，二嚟壓力好大，好怕獨自承受嘅壓力，所以一直冇諗，但機緣巧合之下，今年再次推出個人Fashion品牌，覺得係時候要接住個機會，因為如果唔試，到將來老咗跳唔到唱唔到嘅時候，又點可以着得靚靚咁出嚟表演畀大家睇。」