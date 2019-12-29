中美貿易戰影響　謝拉畢拿新片終在大陸上映

由謝拉畢拿（Gerard Butler）及摩根費曼（Morgan Freeman）主演的荷李活劇情動作片《白宮淪陷3︰天使淪陷》（LONDON HAS FALLEN）早於今年8月已在美國、香港、台灣、新加坡上映，其實發行商亦一早積極爭取中國市場，希望同月上畫，可惜因為大陸排片問題，以及突然殺出的中美貿易戰風波，令《天》片踏足中國的計劃一拖再拖，直至近日中美宣布達成第一階段協議，比原定計劃拖遲了四個月，終於能在12月31日大除夕於國內上映。

《天使淪陷》是今次中美貿易戰其中一部受影響的電影，去年11月在香港及美國上映、由泰隆艾格頓（Taron Egerton）及占美霍士（Jamie Foxx）主演的美國動作片《箭神．第一戰》（RobinHood：Origins）更遲足一年，直到前日終可在中國上映；另一部由米路吉遜（Mel Gibson）和辛潘（Sean Penn）主演的傳記劇情片《牛津解密》（The Professor and the Madman），在今年5月及6月先後於美國及香港播放，但亦遲了半年，在平安夜當日才在中國上映。