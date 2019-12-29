十年冇出現喺幕前　郭可盈拍劇要阿女首肯

新上任亞視副總裁的林文龍與太太郭可盈出席《2019亞洲小姐總決賽》，以高貴白色晚裝配翡翠心口針的可盈，更擔任主席評審，可盈女兒亦有到場，但未有與父母齊齊受訪。

可盈受訪時說：「我都有十年冇喺幕前見觀眾，當然要支持老公！記得自己選港姐時亦有演藝潛質大獎，因為當年想搵啲新血加入娛樂圈，但今日開會，先知選美其實唔簡單，啲女仔樣樣都要識，要多方面挑戰，要克服多方面要求！」林文龍新上任，問到可盈可有被邀拍劇？文龍即答：「其實我講咗，唔係我哋話事，係個女話事！」可盈補充說：「佢（囡囡）十歲，好乖，我哋感情好深厚，想多啲時間陪佢！（有冇戲癮？）唔係冇戲癮嘅，要睇角色劇本！」今次來到亞視，郭可盈覺得好靚好有規模，講到評選亞姐條件，她說跟選港姐條件一樣，首要是美貌與智並重，與及臨場表現。

提到有關亞視被指斷供員工強積金，林文龍說：「嚟得呢度做嘢，要話畀你哋知，一份工作要做得開心，如果問題未解決，我又點會上任呢？基本問題會處理，雖然我一月先上任，但都開始做緊嘢！」

此外，林文龍之前為無綫拍了一套劇集《致所有愛過的人》將於四月出街，他表示：「如果無綫搵我宣傳，我會去，娛樂圈應該團結，百花齊放！」旁邊可盈撐夫說：「又唔係8、90年代，唔存在競爭，做好啲都係觀眾得益！」有指無綫開拍《陀槍師姐V》，而文龍曾參演《陀槍III》，他說：「如果無綫搵我會好感謝，但應該配合唔到，因為拍劇要幾個月，我畀唔到咁多時間！」