亞姐五強出爐　全場竟然噓爆！

《2019亞洲小姐總決賽》今晚舉行，經過晚裝及泳衣問答環節後，五強終於誕生，包括（2）台灣的翁子涵、（8）廣東的江雨婷、（11）美加的丁雪怡、（16）阿聯酋的王騫婭以及（15）香港的羅思雅。不過結果出來時，司儀宣布了前四位後，正當大家等候最後一強名字之際，司儀竟然話要過一會兒才再公布，全場噓聲四起。而宣布（2）入圍時，貼中（2）的金剛指自己眼光向來不錯，隨即走過去扶（2）出來，並謂：「我係因為gentlemen啫！」不過在旁的女主持就抵死地暗寸金剛：「你眼光唔好放錯地方。」

香港區冠軍羅思雅成功殺入亞姐總決賽五強，在五強的答問環節中，問她對已故歌手梅艷芳的看法，她表示：「佢係一個好出色嘅女歌手，我最熟悉佢嘅歌曲係《似水流年》。」她隨即唱出《似水流年》幾句歌詞，之後續說：「佢喺舞台上發光發亮，冇人可以取代，一生都貢獻畀舞台，就算有病都完成最後演唱會，而私下亦做好多善事，最終搵到自己舞台。我都希望自己能夠搵到自己一片天，以及最大舞台，用歌聲去感染大家，去過一個對得住自己嘅人生。」