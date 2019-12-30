食相治愈友人！邱晴拒愛喊足成個月似被飛

兒童節目《Think Big天地》主持邱晴（Mandy）憑日系的可愛外表及甜美笑容俘虜不少宅男粉絲，除了遺傳到媽咪的靚靚基因，身高更得天獨厚，比媽咪高出足足20厘米！她笑言兩母女出街時，嬌小玲瓏的媽咪甚至被誤以為是她的妹妹，令她沒好氣。

自爆中六開始發福

Mandy最滿意自己一雙長腿，但因身材高大很容易給人「大隻」的感覺，她自爆拍攝《美女廚房》第三季時，主持人都會叫她做「大舊」：「其他美女學徒身形好靚、好骨感，我就肉騰騰，不過朋友都安慰我，話呢個係你嘅特色。」Mandy坦言自中六開始發福，一直處於減肥狀態：「每次瘦番啲，我又會食番多啲。我真係好鍾意食，就算好古怪嘅食物都敢試，例如食蟲，我朋友話好鍾意睇我食嘢，試過有朋友失戀唔開心，約我出來食嘢，見我食嘢，心情就會好番。」

有意開設兒童畫室

今年20歲的Mandy本身很喜歡小朋友，自從成為兒童節目主持後，對小朋友的愛有增無減，甚至有意在兒童教育方面發展，她解釋：「我好想教佢哋做人處事，有啲小朋友唔係太識同人相處，有啲性格好老積，冇咗小朋友嘅天真。我本身係修美術，我想開個小朋友畫室，教畫畫之外，亦可以單對單同佢哋傾偈。呢個係我為20歲定下嘅目標。」

痛失好友慘過失戀

至於感情方面，Mandy現時未有拍拖，她自言在感情上較被動，有心儀對象也不會告白，因為怕食檸檬，所以往往是被表白一方。Mandy坦言以前不懂得如何拒絕別人，有時不想傷害對方，最後反而弄巧反拙，連朋友也做不成：「我試過因為咁喊咗成個月，媽咪話依家係你飛人，點解你仲傷心過對方。」更被取笑比失戀還要難過。Mandy認為另一半最重要是互相尊重及真心：「依家好似好即食文化，我信一見鍾情，但都要時間觀察。」