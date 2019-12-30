東方日報C1：江雨婷力壓羅思雅膺亞姐雙料冠軍

昨晚《2019亞洲小姐總決賽》在亞視大埔總台舉行，最終由廣東代表、曾落選今屆港姐的江雨婷半爆冷贏得冠軍，同時贏得「明日之星獎」成雙料冠軍！亞軍是有碩士學歷的香港代表羅思雅，季軍則是阿聯酋代表王騫婭。

今年16位候選亞姐質素普遍不俗，身形偏高大，部分達1米70以上，更不乏上圍豐滿之人。昨晚沒有才藝環節，佳麗要在Catwalk及泳裝問答環節中落力搶分。16位佳麗身穿華麗晚裝出場，每件服裝Cutting不同，凸顯各人優點，當中楊采薇、丁雪怡及徐麗麗大騷事業線，而「翻版陳慧琳」台妹楊采薇更是波濤洶湧，率先「峰」殺全場！香港區冠軍羅思雅亦略晒事業線，搶回一點鏡頭，但她轉身時未知是否服裝移位，臨場執生出手整理。其後佳麗換上另一晚裝，伴隨嘉賓鄭欣宜表演，身形「凸」出的台妹翁子涵發放飛彈搶鏡，四川代表左濤寧則谷到胸形奇怪。

沒去過蘭桂坊

到泳裝環節，佳麗所穿泳衣跟前日會見傳媒是同一件，身材Big爆有「巨胸族人」楊采薇、翁子涵、張可盈、左濤寧及徐麗麗，「紙板族人」張海燕瘦到肋骨盡現，江雨婷則露Nude Bra。而現場電視局部特寫佳麗的胸部及下體，頗為不雅。

翁子涵近月被連番揭黑歷史，但沒有打擊其自信，她在問答環節抽中要形容咖喱魚蛋：「這是香港的美食，沒有吃過就等於沒有來過香港，也等於今晚沒有了我，就不算是選美。」美加代表葉采昕大讚香港的電視台多姿多采，捧紅大批巨星，包括周潤發、梁朝偉及新任亞視控股副總裁的林文龍，但這幾人都出身無綫，似乎擦錯鞋。來自廣東的江雨婷對答大方，她表示是在香港長大，被抽中要談論蘭桂坊，她表示沒有去過，但又說：「相信嚟過香港嘅人都去過蘭桂坊。」

有碩士學歷的羅思雅被抽中講菠蘿包，她自言跟菠蘿包一樣外脆內軟：「我為夢想勇往直前，希望可以名揚國際，但私下想成為一名賢內助。」任職藥劑師的丁雪怡對答淡定，她以車仔麵比喻現代女性：「可以選擇喜歡的材料，就像現代女性可以有不同的發展。」

羅思雅欣賞梅艷芳

五強佳麗包括翁子涵、江雨婷、丁雪怡、羅思雅及王騫婭，她們要大談幾位歷史上有影響力的女性，羅思雅視已故歌手梅艷芳為學習榜樣，並即場獻唱了幾句《似水流年》。

最終賽果，曾落選今屆港姐、22歲廣東代表江雨婷半爆冷贏得冠軍，同時奪得「明日之星獎」，亞軍是25歲香港代表羅思雅，季軍是28歲來自阿聯酋的王騫婭，此外翁子涵奪得「最上鏡小姐」、楊采薇獲「最佳友誼親善獎」、張可盈贏得「最佳完美體態獎」，「最具潛力主持獎」則由范莎莎奪得。

冠軍：江雨婷

亞軍：羅思雅

季軍：王騫婭

最佳完美體態獎：張可盈

最佳友誼親善獎：楊采薇

明日之星獎：江雨婷

最上鏡小姐：翁子涵

最具潛力主持獎：范莎莎

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