同居試婚都去唔到2020年　馮盈盈宣布分手

藝人馮盈盈一向敢言，原來亦同樣都敢愛敢恨，愛得真痛得深，馮盈盈今日喺社交網宣布同醫生男友鍾文浩（Martin）分手。今年6月時公開高調過同居生活嘅二人，馮盈盈指首期佢有份畀，但業主名一欄卻沒有份，依家男友負責供樓，佢負責水電煤同日常生活開支，連食飯都係佢出錢請男友食，雖然已經同居試婚，不過佢又曾自爆二人住埋充滿衝突，男友大鬧盈盈自私、唔上進，二人終未能挽手步入2020年…

馮盈盈今早9點就喺社交網發文承認分手，指二人已結束4年情，並表示再見亦是朋友：「從2015年開始，這四年間我們互相勉勵、互相扶持，一起經歷許多高高低低，見證了對方不同階段，在往後日子，即使我倆再不是情侶，我們仍然會支持對方，也互相祝福各自的將來。」而好友盈盈陳煒、江嘉敏及陳詩欣等亦留言安慰。

其實馮盈盈曾多次提到男友未能接受其演藝事業上的新嘗試，好似馮盈盈於劇集《解決師》中與張頴康一場超激浴室親熱戲，她直言當時男友睇到尖叫，更失晒魂搞到心靈受創傷，馮盈盈又曾表示唔想拍錫嘴戲，驚男友嬲，唔知今次分手關唔關事呢？