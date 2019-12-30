劉在石捧新人獎！朴娜萊奪MBC演藝大獎爆喊

韓國年度頒獎禮《MBC演藝大賞》昨晚舉行，人氣女諧星朴娜萊憑節目《我獨自生活》擊敗劉在石、金九拉、全賢武、李英子及金成柱勇奪最高榮譽大獎，她已是連續第三年角逐大獎，當去年的大獎得主李英子宣布她獲獎後，她立即低頭爆喊，並由好友張度妍幫她拉起裙尾上台領獎。

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朴娜萊喊住表示：「老實說，我覺得呢個獎唔係屬於我嘅，但一直好想得到。」身高1.48米的她自嘲身形矮小，平時只能看到其他人的下巴和鼻孔，但站上台的這一刻終於可以看到大家的頭頂，感到很幸福。朴娜萊自言自己並不善良，也不算是一個好人，但希望成為將正能量帶給大眾的藝能人。

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朴娜萊事前曾表示若奪得大獎，便會捉住鼻子原地轉圈10次，她完場時就履行承諾在台上轉圈，《我獨自生活》的拍檔成勛與旗安84及好友梁世亨幫忙拿着裙尾一齊轉圈，場面爆笑。

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而《我獨自生活》昨晚共奪得8個獎，成為全晚大贏家，節目獲得年度綜藝節目獎，旗安84與Henry就獲頒最佳螢幕情侶獎，成勛就與女團MAMAMOO成員華莎同樣憑節目獲得綜藝節目部門的優秀獎，李施彥、成勛、Henry與旗安84就捧走最佳團隊精神獎。

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至於國民MC劉在石今年在新節目《玩甚麼好呢》中挑戰以新人歌手「溜三絲」的身份挑戰做演歌歌手，早前更以「溜三絲」的名字開演唱會，昨晚他就以「溜三絲」之名奪得新人獎，他亦與朴娜萊、金九拉、李英子、金成柱及全賢武一同獲得年度藝能人獎。而於2014年因醉駕而停工反省的諧星盧洪哲就憑節目《幫我找房子吧》獲頒清談節目部門的最優秀獎。