同FYY激咀成分手導火線？張頴康：好難接受

藝人馮盈盈今早宣布與男友結束4年情，雖然「再見亦是朋友」，但回看她之前每提男友未能接受其演藝工作上的新嘗試，如她於劇集《解決師》中與張頴康一場超激浴室親熱戲，她直言當時男友睇到尖叫並心靈受創。

對於盈盈的擔憂，拍檔張頴康回覆東網時坦言明白：「佢分手我都覺得愕然，兩人冇辦法行落去當然可惜，早兩日見過盈盈都唔覺佢情緒有咩唔同，但都希望佢冇事！至於佢男友未必接受盈盈喺工作上可能跟唔同男演員有情慾戲，我作為男性，當然明白，尤其佢男友係圈外人，係好難接受，坦白講，我同盈盈場《解決師》親熱戲，老婆睇完口話冇嘢但個心都唔舒服，換轉我係盈盈男友，睇到都唔開心，係會有影響！圈外人唔會明白我哋嘅感受，你哋睇到畫面上好似好Enjoy，其實係好痛苦，仲話女演員另一半睇到，就更辛苦，因為唔知下次女友會同邊個男演員有親熱戲，我好明個感受！（安慰佢？）要讚佢添！佢作為女藝員，又係港姐冠軍，正上位中，佢嘅行徑咁保護男友，夠透明又唔收埋，我好欣賞佢，不過，佢剛分手，如果仲要繼續開工，冇畀私事影響到身邊同事，其實佢都好辛苦，我覺得佢已經好專業，希望大家畀啲空間佢，等佢盡快過度呢個難關！」