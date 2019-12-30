擔心惹揣測故意唔公開　希澈認養Sulli生前愛貓

韓國女團f(x)的前成員Sulli今年10月14日在家中上吊自殺身亡，其好姊妹具荷拉亦於11月24日自殺離世，男團Super Junior成員希澈與Sulli情同兄妹，與具荷拉亦感情要好，他在具荷拉去世後曾將Instagram帳號設為非公開，不少粉絲大表擔心，而最近有人在節目《我的熊孩子》中發現希澈家中出現疑似是Sulli生前的愛貓，猜測希澈收養了Sulli的寵物貓Goblin。

一直未有向粉絲介紹家中新成員的希澈，昨晚在個人直播中首度承認節目中出現的是Sulli的愛貓Goblin：「愛我們妹妹、記住和珍惜她的大家，Blin現在很好，不用擔心，牠過得很好。」希澈指Goblin初時健康很差，背部有腫瘤，在醫院接受了手術，希澈解釋他一直沒有公開談及具荷拉及Sulli的原因：「因為我沒有可以說的話，如果公開的話，可能有人藉此作很多猜測和製造謠言，所以一直隱藏這個事實。」

他指早前特意叫《我的熊孩子》的製作組不要拍Goblin的特寫，也不要作特別的描述：「大家懷念和悼念她們是很值得感謝的事，但有人會說『是你們的錯』等說話，不同性別的人互相指責，我不想看到這種事發生。」而日前國民MC劉在石在《SBS演藝大賞》中奪得最高榮譽大賞時，有談及曾擔任節目《Running Man》嘉賓的具荷拉和Sulli，希澈亦對此表示十分感謝：「在石哥昨天有提到兩個妹級，好多謝在石哥，好有型！」