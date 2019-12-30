Red Velvet簽名會公開Wendy傷勢：佢咬唔到嘢

韓國女團Red Velvet成員Wendy在聖誕節為當晚播出的《SBS歌謠大戰》進行綵排期間，由高處墜下受傷，當時她本身要在隧道裝置前面的升降台梯級下台，但台上燈光昏暗，隧道又窄又暗，她準備從隧道下來時，升降台卻未準備好，她便在毫無防備下從2.5米高的舞台墮下，身上多處瘀傷、右邊顴骨有裂痕，加上右邊盆骨及手腕骨折，至少要6星期才能康復。

而Red Velvet的其餘4名成員昨日如常舉行簽名會，成員在簽名會上向粉絲透露Wendy的身體狀態，指她現在因為無法咀嚼，所以要吃流質食物：「現在Wendy在吃豆渣湯和雞蛋等比較軟的食物，珍珠奶茶就因為她不能咬東西而無法吃珍珠。」隊友又指Wendy性格開朗，所以即使受傷也會向成員講笑。

Red Velvet又感謝來簽名會的粉絲都儘量沒有提起Wendy受傷的事：「其實我們今天很擔心，擔心如果有人問起Wendy應該怎樣回答，原來大家都很照顧我們，其實我們對於今次意外，的確很生氣，但有那麼多人幫助我們，真的很感謝。」Red Velvet指短時間內會以4人陣容活動，笑言在唱Wendy的部分時，如果出錯也希望大家諒解，並希望大家在2020年都身體健康。