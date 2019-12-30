火火KB演唱會免費派飛：所有嘢都係𢱑番嚟

節目主持火火（李家榮）和Kevin Boy（李健宏，KB）以「雙龍出龍」組合身份到電台宣傳明年1月3日假九展舉行的演唱會，KB表示整個Project搞了大半年，現籌備接近尾聲，當初有此構想是想氹人開心及集合彼此不相識的陌生人：「我哋嗰日喺銅鑼灣藥房門口傾偈，大家想搞啲嘢，結果就諗咗呢個騷出嚟，於是喺網上召集，有好多人參加，依家有幾隊樂隊，有齊服裝、燈光，所有嘢都係𢱑番嚟，我哋係派飛，因為人哋都係免費幫手做。」火火就話籌備過程相當順利，但都有人「請食檸檬」：「好似我哋去啲餐廳，想叫人畀個位貼海報，但啲人唔知做乜，怕麻煩就拒絕咗，咁我哋又唔係明星，冇人識嘛，咁都係兩成人拒絕咗，有八成人都歡迎嘅。」

KB是鼓手，而火火是導演，自認是「五音不全」唱歌不是強項，但他們就想挑戰自己的弱項，故堅持唱歌，火火說：「我哋搵到個少年版黃丹儀，佢彈得好好，但我唱得唔好，佢就成日『恐嚇』我。」又指幾隊參與的樂隊中，除有年青人外，還有位50多歲的爸爸帶埋囡囡來面試，覺得對方表演有水準，屆時亦有份參與演出。