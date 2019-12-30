首次單飛搞聚會　Cheronna以歌會友氹粉絲

女子組合Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）去年「單飛」發展推出首人歌曲，日前舉行首個粉絲聚會，一口氣唱了10首歌，以歌會粉絲。不過今次Cheronna未有獻唱自己的歌曲，反而唱了SG的歌曲《鎂光燈下》，以及其他歌手的作品，她說：「粉絲成日都有機會聽到我啲歌，反而想畀佢哋聽吓我平時會聽咩歌，對我了解更多。」

今次粉絲聚會Cheronna希望可以跟粉絲拉近距離，故特別包了一間餐廳，她說︰「自己從來冇試過一個人嘅fans meeting，所以今次以一個迷你音樂會形式去搞，又可以要拉近同fans距離，自己好開心，好耐冇咁樣表演過，佢哋聽我唱歌，又可以近距離同粉絲傾偈。」適逢早前Cheronna 31歲生日，粉絲還準備了兩個生日蛋糕與她慶祝，她更即場許願︰「許咗咩生日願望就唔講喇，怕講出來唔能夠實現。不過佢哋好有心，準備嘅蛋糕都係我鍾意嘅卡通人物，係好sweet、好開心嘅一件事。」

去年與黃奕晨分手回復單身的她被問到會否想新一年有新戀情，她笑說︰「有當然好啦，但呢啲急唔到，要搵個啱真係睇緣分，所以都係專心工作先，緣分到白馬王子自然會出現。」會否想SG搞fans meeting，她說︰「其實大家都想搞，不過要同其他姊妹夾時間，大家都各有各忙，希望2020年可以做得到。」