江嘉敏陳曉華開心Share香口膠

藝人江嘉敏與陳曉華為新劇《食腦喪B》試造型，江嘉敏在劇中飾演紅斑狼瘡症患者，見她兩臉滿是紅斑，她說：「我仲係黑幫大老嘅女，要長期黑面，唔可以大聲講嘢又唔可以笑，對我嚟講好大挑戰，要好有霸氣，同我本身性格完全唔同，唔講嘢都控制到，但唔笑係幾大挑戰，原來黑面都要幾用力。」

至於陳曉華飾演KOL，跟江嘉敏是好朋友，問到劇中是否要兩女爭一男，江嘉敏指算不上爭，但各自跟何廣沛都有感情線。今次是陳曉華第二套劇集，上一套最親密的場口只有錫面，問到今次會否有親熱鏡頭，兩人稱還未有完整劇本，江嘉敏笑謂：「我同陳曉華親熱啲，因為我哋係好朋友，原本我個角色係要食煙，但我唔識食，監製怕拍出來冇美感，所以就叫我食香口膠代替，入面原本有場戲係我同曉華一支煙兩份食，依家唔知係咪要share香口膠。」陳曉華笑言：「你唔好咬到香口膠冇晒味先畀我，有味係OK。（你揀食對方嘅香口膠定係錫？）錫邊個先，錫佢（江嘉敏）OK。（點都唔揀香口膠？）梗係唔揀。（拍親熱戲使唔使同男友備案？）我都冇男友，但會同朋友分享。」

另外，對於馮盈盈在社交網站公布與拍拖四年的醫生男友分手，江嘉敏坦言也是今早才得知：「始終係佢哋兩個人嘅感情事，問番佢本人啦！（你識唔識佢男友？）我哋有試過兩對情侶一齊開派對同食飯。（覺得突然？）都有啲突然，睇到呢個消息嘅時候，我未瞓醒又開緊車。（覺得可惜？）作為朋友，聽到呢個消息會唔開心。」