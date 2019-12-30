每年做兩次體檢　古仔：健康用錢係買唔到

藝人古天樂（古仔）出席保險活動，講到平時拍戲都意外處處，曾被劍傷眼球而縫針、傷十字韌帶等，所以深明買保險的重要性。受訪時他表示首次買保險是26、27歲：「保障自己少風險。（你周身傷交保費咪好貴？）我係屬高危級別，但講到麻煩應該係幫父母買，因為佢哋年紀大，即使有全面醫療保障，但到某啲年紀係會做唔到手術。」

真係好鍾意食杯麵

健康重要過一切，古仔自爆每年盡量都會做兩次身體檢查：「健康用錢係買唔到，我個生活唔係平常人，工作時間唔定、食嘢又唔定、又周圍飛嚟飛去。（檢查報告點講？）好好！一切正常，我隔兩年又會去照胃鏡、腸鏡，都試過喺腸照到有瘜肉，就切咗佢，可能食嘢有問題。（食得杯麵多？）係食嘢問題啦！」追問他於經濟艙食杯麵一事，古仔笑住講：「係好鍾意食。（咁貼地坐經濟艙？）我食杯麵啫！我答完啦。」提到導演王晶日前於微博自爆將開拍電影版《倚天屠龍記》，雖然演員名單未有公開，但有傳古仔會做林峯「張無忌」爸爸張翠山，古仔坦言有接洽，不過詳情就大賣關子。

希望大家守望相助

講到田啟文於訪問中指因市道轉差，影視圈步入寒冬，沒有投資者注資開戲，問到古仔現有開戲打算？他以香港演藝人協會會長身份，表示除了電影圈外，各行各業都處於寒冬期：「投資者要投資都要睇回報、風險，睇社會狀況，就算我哋肯去投資，都冇人有意欲去睇戲，氣氛又唔好，如果有政府幫手就可以減低投資成本，呢個會係新計劃，要同政府協商之餘，都要同業界坐低傾。」有近八成電視幕後「冇工開」都轉行揸的士、做裝修，古仔聞言續說：「呢個情況我係知，大家要搵食冇辦法，冇可能冇工開，我接觸嘅幕後工作人員都仲係好有熱誠，只要呢個行業過咗冰河時期，再次興旺就會做得更加好，呢段時間希望大家守望相助。」