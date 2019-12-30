唱中安仔偷食！蘇永康新歌被迫改頭換面

歌手蘇永康（阿公）到電台宣傳新歌《不方便》，此歌的「前身」正是講述人夫醉後偷食的《你哪位》，撞正其好友許志安（安仔）偷食黃心穎事件，當時阿公為免「火上加油」，不惜白費了20萬製作費，將新歌及MV抽起，事隔8個月，現將《你》保留原曲，但重新填詞變成《不》。問好友許志安近況如何，阿公說：「佢好好，好健康，聖誕節前去咗佢屋企食飯，佢兩公婆招呼我。（安仔幾時再投入工作？）希望盡快啦。」

阿公講及《不》歌時，只隱晦說：「呢首歌嗰時因『社會事件』（安心事件）停咗。（咁啱女仔又返咗香港喎？）邊個返？（黃心穎）唔知喎。不過呢首歌同嗰件事扯唔上關係，啲歌詞重新填過，係講覺得前度啲男或女朋友唔順眼，愈揀愈差。」

傷腰趷唔起

阿公近半年都忙登台，趁最近工作不算多就主力陪家人，早前和太太及2歲多的囝囝，分別到泰國和東京旅行，因抱仔方法錯誤傷了腰骨，他說：「好痛，打個乞嗤都痛到企唔穩，依家睇緊物理治療，之前喺東京要貼鎮痛貼頂住先。（咪做唔到床上運動？）梗係唔得，喺床度趷起都唔得。」問可打算再生？他直言太太有心動過，但經歷幫囝囝撲學校的艱辛後就打消念頭，現囝囝返學返得開心，但未識到女朋友 又笑言：「叫啲世叔伯過兩招就得啦。」