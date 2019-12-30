馮盈盈分手！張頴康：我都唔想拍激咀戲

藝人張頴康出席劇集《逆天奇案》的拜神儀式，對於拍檔馮盈盈宣傳與醫生男友分手，他大感愕然：「早幾日盈盈仲去我屋企開聖誕派對，佢玩到凌晨十二點就話要走人，我仲以為佢男友等緊佢，要返屋企交人。（佢當日有冇異樣？）冇，都係嘻嘻哈哈，好正常咁。而且一直覺得佢哋兩個好好，佢成日都會將男友掛口邊，我都有同佢講過到同居嗰關就係結婚，佢之前同居我都好支持佢，有介紹佢買傢俬。其實會唔會太快講分手？會唔會有得掹呢？兩個人一齊係緣分，希望佢哋有轉機。」

對於有指他與盈盈拍攝《解決師》的激咀戲，是盈盈與男友分手的導火線，張頴康對此大呼無辜：「唔應該係（導火線），如果係咁，咁我同太太差啲嗌離婚。同居係幾難過嘅關口，我同太太都同居咗好耐先過到呢關。我未問盈盈咩事分手，依家唔敢問，怕佢喊，等過多幾日情緒好啲先。如果親熱戲係導火線，我真係好無辜。我可以同佢男友講，大家拍呢場戲都唔享受，盈盈拍之前有講過好多次，可唔可以唔拍或者借位，我話我都唔想拍，都會怕另一半唔開心，盈盈好為佢男友，好擔心佢個感受會唔開心，希望佢男友明白。」