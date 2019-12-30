《丫鬟大聯盟》劇透：湯洛雯同黃心穎打交

第一集(12/30)

明朝六部官員府邸之間的丫鬟們組成聯盟，暗通消息，互相幫忙。當中兵部左侍郎裘府丫鬟月盈（黃心穎飾）最為機靈，帶領眾丫鬟討價還價、販賣風聲，從中得到不少好處。裘府老丫鬟月波（馮素波飾）因年老被辭退，二夫人上官雲英（張慧儀飾）買來新丫鬟小翠，惹大夫人官之姵（郭少芸飾）不滿。小翠面容清秀，八面玲瓏，得老爺裘正（鄭子誠飾）歡心，獲賜名月皎（湯洛雯飾）。月盈與月皎皆是通房丫鬟，徹夜服侍兩位夫人，展開鬥法。少爺裘其進（洪永城飾）表面貪玩，實則鍾情月盈。元宵佳節，其進製造機會，與月盈共度良宵。

第二集(12/31)

之姵偶遇兵部右侍郎兼舊情人霍奔（潘志文飾），被裘正看在眼內。之姵念舊，望其進與霍奔女兒燕貞（劉思希飾）相親，結為秦晉。裘正與護院陳環（黎振燁飾）偷襲霍奔（潘志文飾），卻誤傷尚書。舉人傅有為（謝東閔飾）才高八斗，惹起燕貞注意。月盈、月皎進行元宵競賽，鬥得難分難解。霍奔得尚書看重，與裘正調職，並成為其上司。裘正為巴結霍奔，安排其進與燕貞相親。月盈得知其進將要相親，醋意頓生。其進裝傻扮懵，更傷及霍奔，令相親一事告吹。有為拖欠租金，被趕出客棧，巧遇其進並得其相助。

第三集(01/01)

裘正試探之姵與霍奔，分別相約二人到石海亭私會。之姵不虞有詐，暗中赴約。雲英帶裘正緊隨在後，幸得月盈機警拆解，之姵以證清白。之姵懷疑是雲英設局，二人先是對罵，繼而指派月盈與月皎打架。月盈、月皎敷衍了事，拳來拳往間卻動了真火。其進藉詞帶月皎外出，月盈跟蹤二人但無功而還。其進安排有為到佛寺投宿，燕貞喜遇有為，卻被其進阻止二人交流。月皎發現月盈等丫鬟以七姐豆腐店為基地，並組織《同心盟》，賺到不少銀兩。

第四集(01/02)

月皎與眾丫鬟談條件，要求加入《同心盟》分一杯羹，否則向各府老爺告狀，眾人無奈接受。月盈將多年儲蓄給兄長日光（李霖恩飾）娶妻，日光心儀月皎，拿着銀兩找雲英欲替月皎贖身。雲英認定月盈偷銀兩，大興問罪之師，幸得之姵袒護，施以小懲。裘正着京報抹黑霍奔，被霍奔逮個正着，裘正再被降職。裘正得馬半仙點化，只要納府中人為妾充喜，便可驅除惡運。月盈與月皎均不想被選中，其進游說父親不要納二人為妾。裘正為納月盈為妾，暗中收買半仙。

第五集(01/03)

半仙在扶乩下算出腳上有三星的人，將是裘正的妾侍，此人竟是月皎。月盈早已得悉裘正買通半仙，使計令月皎被納為妾，卻在其進口中得知月皎的可憐身世。月皎早在家鄉與有為相戀，為了籌錢給有為上京考會試，月皎甘心賣身為奴婢。燕貞聘請有為到霍府當西賓，並向他獻媚。月盈有愧於月皎，決心幫助月皎。拜堂納妾之日，其進與月盈以厭勝之術和苦肉計，令月皎得以離開裘府，並得到霍奔相助收留。月盈與月皎冰釋前嫌，結成好姊妹。