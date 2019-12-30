被彭于晏陳家樂集體控訴　林超賢威脅刪戲

由林超賢執導的英皇電影《緊急救援》鐵定於2020年大年初一於內地上映，香港緊貼其後。該片日前在內地交通運輸部南海救撈局三亞救助站正式啓動宣傳攻勢，林導因身在泰國趕後期關係，儀式交由一眾演員包括彭于晏及陳家樂等，眾演員回憶拍攝時的辛苦並與嘉賓分享。

彭于晏直言「最怕導演突然加戲」﹕「泡冰水的戲就是導演臨時加的，還專門運來三卡車冰塊，拍攝難度不斷升級。」他最後感慨表示：「我是誰？我在哪兒？我太難了！」陳家樂就主要負責「闖火海」﹕「拍的時候都是用真火。我主要與彭于晏演對手戲，他通常跑在我前面，火花就在四方八面爆出來，加上我們要背着很多裝備，不斷來回奪命狂跑，對於體能也是很大挑戰。」他強調自己與彭于晏所穿的裝備，由衣服以至鞋子均可防火，導演做足安全措施，令他們相當放心。演員之一的王彥霖表示開工前一直畏高：「導演說沒有替身，我硬着頭皮去試，從拍攝到結束，始終緊繃着沒有絲毫放鬆。」

林導當天特別發來影片與演員們互動，談到今次高難度拍攝，他受主演們「集體控訴」，林導先發制人「威脅」他們，打趣表示：「不要趁我不在的時候批評我，我在趕後期，可以隨時剪掉你們的戲，要想清楚再說！」又與現場觀眾分享表示：「我拍《緊急救援》是因為被救援人員的精神所打動，他們捨身忘己去拯救生命，這種精神我非常敬佩。」雖然受到導演「威脅」，但彭于晏竟「膽生毛」，將林導的人形紙牌掛上「地表最難導演」彩帶，王彥霖等不忘與導演的人形紙牌親密互動。

另外，陳家樂與彭于晏於林導舊作《破風》結緣，友情一直維繫不錯，家樂表示：「這次見面大家都有互相關心對方的近況，拍攝《破》片時，他像大哥哥般照顧我，現在感覺仍親切，今次我們還拍了一個段片段，主要為電影宣傳曲《狂浪》，跳一些搞笑舞步，之前沒有特別排練，大家拍得很開心。」